Pour ses 20 ans de carrière, Marie-Mai lance un nouveau projet

On la connait en tant qu'animatrice, juge et comédienne. Mais d'abord et avant tout, c'est à titre de chanteuse que Marie-Mai fut révélée au grand jour. En effet, depuis son passage à Star Académie en 2003, celle-ci a su insuffler une parcelle de sa poésie musicale sur 6 albums et quantité d'autres chansons à succès.

Son dernier opus Elle et moi datant de 2018, cela faisait donc un certain moment que nous n'avions pas entendu de nouveaux sons provenant de l'artiste de 40 ans, si ce n'est quelques incursions ici et là... Jusqu'à ce vendredi!

Le 7e album en carrière de Marie-Mai, intitulé Sept pour l'occasion, constitue donc pour l'artiste un véritable retour aux sources, avec un propos conjuguant toute sa vulnérabilité et son authenticité. Le tout, avec la promesse de musicalités revisitant certains rythmes issus de ses précédents projets. Le nouvel opus est composé d'une dizaine de titres, qui fait foi de toute la force de Marie-Mai à se réinventer. Pour souligner cet accomplissement, l'interprète de « C.O.B.R.A. » s'est exprimée avec émotion sur Instagram, sous une publication dévoilant la sublime pochette du disque (à voir ci-dessous) :

« Ça y est! Mon nouvel album SEPT est maintenant entre vos mains! J’y ai mis tellement de travail, de temps, de passion et de cœur. J’espère que ces chansons résonneront jusqu’à vous. Merci d’être au rendez-vous après toutes ces années et bonne écoute! 🖤 »