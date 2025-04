Marc Labrèche vend sa maison de rêve pour 2,9 millions $

Il y a quelques jours, Centris affichait des images de la maison de Marc Labrèche en Montérégie, en vente pour 2 900 000 $.

La description officielle de la propriété se lit comme suit :

« Magnifique propriété presque entièrement rénovée depuis 2022, avec des matériaux nobles de grande qualité. Luminosité exceptionnelle, grâce aux fenêtres et portes patio surdimensionnées. 5 chambres, terrain de plus de 150 000 pi2 avec arbres fruitiers et vue sur l'étang, située entre deux montagnes (Rougemont et Saint-Hilaire). Point de vue unique sur les levers de soleil, environnement incroyable et confort moderne. Cuisine comptant des armoires de chêne, grand ilot et comptoir de quartz, puits de lumière, aire de vie vaste avec foyers. Piscine intérieure, garage triple avec atelier au-dessus, le confort en pleine nature! »

La maison compte 20 pièces, dont 5 chambres, 4 salles de bain, 1 salle d'eau, et une piscine intérieure.

Les nouveaux propriétaires pourront emménager dans ce paradis dès le mois d'août.

Voyez des images ci-dessous.