Voici pourquoi Marc Labrèche n'était pas du spécial Avec un grand A des Enfants de la télé

Si vous êtes comme nous, vous vous êtes demandés pourquoi Marc Labrèche n'a pas participé à l'émission spéciale d'Avec un grand A des Enfants de la télé de ce mercredi.

Ce dernier avait pourtant fait partie de la distribution d'une des émissions les plus cultes de la série, sur un homme adulte qui retrouve le père qui l'a abandonné alors qu'il était enfant.

Marc Labrèche incarnait le fils alors que son vrai père, Gaétan, interprétait le paternel de l'histoire.

Le comédien a souvent parlé de ce tournage comme l'un des plus marquants de sa carrière, justement parce qu'il avait eu la chance de partager l'écran avec son papa.

Radio-Canada nous indique que Marc avait d'autres engagements ce jour-là et ne pouvait pas être de la partie, c'est pourquoi cet épisode n'a pas été analysé et que la production s'est intéressée à d'autres histoires marquantes, dont celles du SIDA et de la schizophrénie, qui mettaient en vedette l'excellent Mario Saint-Amand. D'ailleurs, l'acteur a fait une révélation sur sa vie sentimentale à la fin de l'émission des Enfants de la télé. Apprenez-en plus ici.

Sur les réseaux sociaux, le public réclame haut et fort que les épisodes d'Avec un grand A soient à nouveau diffusés à la télévision, comme le sont plusieurs séries cultes, comme Sous un ciel variable. À suivre si Télé-Québec entendra la revendication du public.