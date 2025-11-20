Janette Bertrand a joué les marieuses cet été pour un comédien bien connu

Mercredi, André Robitaille et Mélanie Maynard animaient une émission spéciale des Enfants de la télé sur L'amour avec un grand A.

Janette Bertrand a commenté chacun des extraits en compagnie des comédiens qui avaient joué les scènes en question à l'époque.

Élise Guilbault, Muriel Dutil, Normand Chouinard, Diane Jules, Denis Bouchard, Sylvie Léonard et Mario Saint-Amand ont participé l'émission.

À la fin de l'épisode, ce dernier a annoncé une bonne nouvelle.

Cet été, j'étais avec elle et Donald, et elle m'a fait rencontrer une jeune femme. Elle est avec moi en ce moment. On vit quelque chose d'extra-hors-de-l'ordinaire.

« Ah ben voyons donc! Me v'là rendu marieuse! », a répondu Janette, émue par cette révélation.

Mario St-Amand, qui oeuvre désormais dans le domaine de la santé mentale, a aussi indiqué qu'il avait récemment fait un cours en scénarisation à l'Inis, là où Janette a enseigné, et qu'il travaille activement à l'écriture d'un nouveau projet.

On lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa nouvelle conjointe et dans toutes ces ambitions professionnelles!