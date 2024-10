Voici pourquoi vous n'avez pas vu Mario Saint-Amand sur vos écrans depuis cinq ans

Cela fait cinq ans que nous n'avions pas vu l'excellent Mario Saint-Amand sur nos écrans.

Bien des gens se sont demandé où était passé l'acteur. Celui qui revient - enfin! - dans Indéfendable cette semaine nous explique la situation :

« J'ai terminé au printemps 2023 cinq ans d'études universitaires, où j'ai fait trois certificats : un certificat en études autochtones, un en dépendances et puis un en crimino-, psychologie », nous dit-il.

Pendant ces années, ça aurait été impossible de m'investir dans un personnage de quelque nature que ce soit à cause du temps et de l'énergie que ça demande pour faire des études universitaires.

Il nous explique pourquoi il a pris la décision de retourner sur les bancs d'école en 2018 : « J'ai cessé de me consommer en 2007, drogue et alcool, parce que j'ai décidé de me mettre en premier devant ce qui altère mon comportement. Ce que j'ai compris avec les années, c'est que ce n'est pas uniquement la drogue ou l'alcool qui altère le comportement d'une personne. Ça peut être l'attitude des gens qui l'entourent qui fait que ça va stimuler des blessures intérieures qui vont faire que ça va amener la personne à se mettre en deuxième. Et lorsque j'ai senti que c'est là que m'amenait un plateau de tournage, j'ai compris que c'était le temps d'aller voir ailleurs pour me construire, pour continuer à me bâtir, pour devenir une meilleure personne. »

Il ajoute : « C'est à moi de choisir qui va m'entourer, parce que chaque matin que je me lève, mon désir est toujours le même; c'est celui d'être une meilleure personne, de faire en sorte que quand je vais me coucher le soir, que j'ai fait tout en mon possible pour être à l'écoute de mon prochain et être à l'écoute de moi-même. »

« Si je suis en train de mourir de l'intérieur, c'est à moi de décider si je vais aller voir ailleurs. C'est à moi de décider de changer et le changement n'était pas que je tournais le dos à mon métier des 30 dernières années. Mon désir était d'aller me nourrir ailleurs pour être plus fort encore comme être humain et être plus fort encore comme acteur. Si Mario Saint-Amand est plus fort à l'intérieur de lui, qu'il a davantage de connaissances qui le nourrissent, ça va nourrir automatiquement mon personnage. »

