Marc Labrèche devait faire partie d'Infoman 2025 mais son sketch a été annulé : voici pourquoi

« Marc, il me parlait et me disait : "je commence à être mal à l'aise". »

Par Élizabeth Lepage-Boily

On se rappellera que le sketch le plus marquant de l'édition 2024 du spécial de fin d'année d'Infoman avait été la parodie de Mordus de politique dans laquelle Marc Labrèche et Jean-René Dufort étaient déguisés en Pierre Fitzgibbon, aux côtés de l'ex-superministre lui-même. Revoyez ce sketch formidable au bas de l'article.

Jean-René Dufort a confié au micro de Rouge vendredi matin qu'un concept similaire était prévu pour la mouture 2025.

« Mon idée de base, je vais vous le dire, c'était moi et Marc Labrèche déguisés en Pablo. On l'accueillait et là on y faisait le podcast "L'effet Pablo" qui n'a pas d'effet. Mais là, on voyait que la situation se dégradait, puis là Marc, il me parlait et me disait : " je commence à être mal à l'aise ", il me disait : "il fait un peu pitié". J'ai dit : "t'as bien raison". On avait rendez-vous le 19 décembre avec lui, et là on était rendus dans cette semaine-là, puis le 18, il démissionne », raconte l'animateur.

Il ajoute : « Là on se dit : ok, on le fera plus, mais là, il faut que je fasse quelque chose, moi. Donc, là, j'appelle Antoine Vézina, je lui dis : "on fait dans la tête de Pablo". [...] On appelle l'attaché de presse de Pablo pour lui dire : "maintenant qu'il a démissionné, peut-être que ça ne lui tente plus, on va laisser faire". Il dit : "non, non, ça lui tente d'y aller". [...] Le lendemain matin, on tournait avec Antoine Vézina, mais je me suis dit : il y a déjà un acteur qui a eu peur - tu sais, les acteurs, c'est des gens sensibles - donc j'ai dit je ne vais pas le dire à Antoine Vézina que Pablo vient. [...] Vous auriez dû voir la face d'Antoine quand je lui ai présenté Pablo dans le studio le lendemain de sa démission. C'est Pablo qui rencontre deux neurones en gants à vaisselle qui disent : "bonjour, c'est nous les épais dans ta tête". »

Un des moments les plus weird de ma vie!

Voyez son entrevue avec La gang du matin ci-dessous.

