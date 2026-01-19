Changement de look pour Marc Labrèche

Ce dimanche, le comédien Marc Labrèche était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, en compagnie de Henri Picard, pour parler de la nouvelle web-série Ayer's Cliff dans laquelle ils se donnent la réplique.

Dès son entrée sur le plateau, nous avons remarqué le nouveau look de l'artiste, qui arborait des cheveux blond platine.

Voyez-le en photo ci-dessous.

Que ce soit pour un rôle ou pour faire changement, cette nouvelle couleur lui va à ravir! Vous ne trouvez pas?

D'ailleurs, le comédien et animateur avait l'air en grande forme pendant cet entretien, où il a notamment abordé son arrivée sur les réseaux sociaux. En effet, juste avant les fêtes, il proposait de nouvelles parodies qui nous ont fait hurler de rire. Si vous voulez voir ça, c'est par ici.

Quant à Ayer's Cliff, dans laquelle il interprète une ancienne vedette du disco pris dans une tourmente, les 7 épisodes de 15 minutes sont d'ores et déjà offerts sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

L'histoire va comme suit : Henri, un barman d’Ayer’s Cliff, est mêlé à un drame impliquant un populaire jeune acteur séjournant dans le village. Malgré la relation tendue qu’il entretient avec lui, Henri est contraint de s’allier à son oncle Martin Stevens, un chanteur qui a connu la gloire à l’âge d’or du disco. Le duo dysfonctionnel se lance dans une quête désespérée pour comprendre ce qui s’est réellement passé pour sauver leur peau, alors qu’une enquête policière, à laquelle se mêlent les médias et l’opinion publique, déclenche une série de rebondissements et une tornade d’émotions dans la petite communauté. Lisez nos impressions ici.

Nous espérons pouvoir voir Marc Labrèche dans un nouveau projet télé très bientôt!