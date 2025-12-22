Marc Labrèche nous fait le plus beau des cadeaux pour Noël

Le comédien et animateur Marc Labrèche fait son arrivée officielle sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pour souligner cet événement, il a décidé d'offrir le plus beau des cadeaux de Noël à ses adeptes, ce qui ne manquera pas de faire plaisir!

En effet, celui-ci propose à compter d'aujourd'hui un mini calendrier de l'avent, soit quatre sketchs pour le temps des fêtes, destinés à YouTube et aux réseaux sociaux, qui seront dévoilés à 16 h chaque jour jusqu'au 24 décembre. Ô joie!

Il a baptisé le tout « Le très beau et très petit calendrier de l'avent des chouchous du Québec! »

Dans le premier sketch, on retrouve deux personnalités favorites de Marc Labrèche, soit Sophie Durocher et Josélito Michaud, alors qu'ils s'entretiennent dans le cadre du balado « Dans le blanc, le rouge et le vert des yeux ». Il s'agit évidemment d'une parodie de la proposition de Durocher, Dans le blanc des yeux, offerte à QUB.

Voyez la première vidéo ci-dessous.

« Ben oui Noël câlisse, j'hais Noël! » peut-on l'entendre dire avec toute la drôlerie qui caractérise les offrandes de Marc Labrèche.

Les sketchs ont été écrits par Rafaële Germain et réalisés par Jean-François Chagnon.

Nous n'avons pas pu savoir en avance ce qui nous attend dans les prochains jours, sauf pour demain où ce sera notre grande Céline Dion qui se verra parodiée, mais le réalisateur des capsules nous dit : « Ce sont des gens qui ont marqué l’année ou que Marc aime taquiner. » Ça promet!

Nous remercions Marc Labrèche et ses complices pour cette formidable idée, qui égayera certainement ces derniers jours effrénés avant Noël. Ta public est contente Marc!

Nous espérons en outre que ce soit une prémisse à un nouveau projet télévisé que nous annoncera bientôt Marc Labrèche, puisqu'on s'ennuie terriblement de lui depuis la fin de Je viens vers toi!

Pour suivre Marc Labrèche sur les réseaux sociaux, c'est par ici. Sa chaîne YouTube est ici.

Rappelons que Marc Labrèche et sa fille Léane Labrèche-Dor seront bientôt réunis pour une occasion spéciale dont on vous parle ici.