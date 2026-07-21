Marc Labrèche explique son absence à l'intronisation de La petite vie

Lundi soir avait lieu à la Place des Arts, l'intronisation de l'émission culte La petite vie au Temple de la renommée Juste pour rire.

Les acteurs principaux étaient présents et ont défilé sur le tapis rouge avant de monter la scène du Théâtre Maisonneuve.

Les absents marquants de cette soirée étaient Serge Thériault, qui ne sort que très rarement, Marc Messier, à qui Claude Meunier a rendu hommage sur scène (voir une vidéo ici), ainsi que Marc Labrèche.

Celui-ci a tout de même pris la peine de tourner une vidéo dans la peau du cheap Raynald pour nous expliquer son absence.

« Merci d'être présent à cette magnifique célébration de la famille Paré, famille dont je suis l'honorable cadet, et ce depuis ma naissance. Pourquoi ne suis-je pas là? Suis-je malade? Suis-je en voyage? Suis-je simplement sans coeur? Toutes ces réponses sont justes. Il faut dire que nous sommes un lundi soir, le lundi soir ça, c'est le soir de ma ligue de bowling. Et je n'ai raté aucun soir en 32 ans, sauf un soir où j'ai été kidnappé pour être enduit de gras de bacon par l'équipe adverse. Bon, je sais que j'ai juste une moyenne de 56 points par match, mais ce n'est pas en ratant un match que je vais l'améliorer la mosus de moyenne. [...] Je vous demanderai la prochaine fois de me rendre hommage plutôt le samedi matin vers 10h30, 10h45 au max. »

On ne connaîtra certainement pas la vraie raison de l'absence de l'acteur à cette soirée, mais ce sketch hilarant pardonne bien des choses...

Précisons que l'intronisation de La petite vie au Temple de la renommée Juste pour rire sera diffusée à la télévision dans les prochains mois.

Voyez toutes nos photos du tapis rouge de l'évènement ci-dessous.