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Cinéma

Un nouveau projet au cinéma pour Marc Labrèche

Il est hilarant!

Image de l'article Un nouveau projet au cinéma pour Marc Labrèche
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis la fin de son talk-show bi-hebdomadaire Je viens vers toi, nous avons pu voir Marc Labrèche au sein d'une multitude de productions, d'ici et d'ailleurs, que ce soit à la télé ou sur les plateformes en ligne. Celui-ci a récemment brillé dans une populaire série québécoise, aux côtés du talentueux Henri Picard. Découvrez nos impressions ici.

Cette semaine, nous avons appris avec grande joie que le comédien se tournait cette fois vers le septième art, en Europe qui plus est. En effet, Marc est l'une des têtes d'affiche du nouveau film Le Roi du Game. Produit par Gaumont, le long métrage humoristique raconte l'histoire d'Alexandre, qui infiltre une bande de bras cassés pour renouer avec sa fille, dans un univers qui semble tout droit tiré d'un jeu médiéval-fantastique. Au cours de sa quête, le synopsis révèle qu'il pourrait bien être ramené à ses propres rêves oubliés...

Une distribution tout étoile accompagnera Marc Labrèche dans le film, lui qui jouera le rôle d'un joueur de peu de mots, camouflé sous un costume d'elfe aux cheveux blonds et longs. Il sera effectivement entouré d'Alexandra Lamy, Maxime Biaggi et Eric Judor, trois importantes figures comiques en France. Avec le style et son humour inimitables, Marc nous promet d'ores et déjà de savoureux moments au cinéma, comme en témoignent les premières images du film. On le voit notamment hurler « Maoouuuu Maoouuuu! ». Il n'a rien perdu de sa verve humoristique!

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Le film Le Roi du Game sortira dans les cinémas de France le 21 octobre prochain.

Quant à Marc Labrèche, outre ce projet de film, rappelons qu'il nous a bien fait rire en juillet dernier, au Temple de la renommée Juste pour Rire de La Petite vie. Découvrez pourquoi ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Eric Judor
Eric Judor
Photo de Marc Labrèche
Marc Labrèche

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