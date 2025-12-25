Accueil
Josélito Michaud réagit franchement aux récentes parodies de Marc Labrèche

« Le vrai Joselito !!! »

Marc Labrèche imitant Josélito Michaud
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Cette semaine, c'est avec grand plaisir (et surprise, avouons-le) que Marc Labrèche a fait son arrivée sur les réseaux sociaux. Et celui-ci n'a mis de temps avant de faire sa place, en proposant une série de vidéos parodiant moult personnalités connues, dont Josélito Michaud. Plus de détails dans cet article.

Il faut avouer que, depuis son départ des ondes au printemps dernier, à la barre de Je viens vers toi, notre dose d'humour de Marc, à travers ses inimitables imitations, nous manquait. Il semble que Josélito Michaud partage le même constat. En effet, plutôt que de s'offusquer d'être la tête de turc des récentes imitations acidifiées de Marc, l'auteur et producteur s'en réjouit.

Il précise même, dans un texte publié sur les réseaux sociaux, que vous pouvez lire ci-dessous, que le départ des ondes de Marc Labrèche constituait pour lui un véritable deuil. Il poursuit :

« Mais son apparition sur le net ravive la joie dans mon cœur. Quel bonheur et honneur qu’il me parodie pour deux de ses 4 capsules. Je pensais qu’il m’avait oublié. Visiblement non. J’aurais aimé de belles lunettes colorées, un nouveau chemisier et un bonnet d’une autre couleur. À tous ceux et celles qu’ils croient que ça m’affecte, pas du tout. Je ris. Marc me faire rire. Par les temps qui courent, nous avons besoin de rire, de magie, d’entendre de belles voix féminines comme celle de Charlotte Cardin qui nous chante « I feel good »… »

« Allez encourager Marc Labrèche en visionnant sa chaîne YouTube, lance-t-il, pour qu’il puisse poursuivre avec ses mini sketchs qui font un bien fou!! Le vrai Joselito !!! »

Dans la capsule en question, Marc Labrèche reprend le concept d'On prend toujours un train, qu'il a rebaptisé On prend toujours un REM, où il reçoit sa fameuse Céline Dion. Hilarant!

