Voici la réplique de Radio-Canada au commentaire de Claude Meunier à Tout le monde en parle

Dimanche, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a questionné le créateur de La petite vie, Claude Meunier, sur le choix de rendre disponibles les nouveaux épisodes sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv avant de les diffuser à la télévision. On peut dire que ce dernier - et Marc Labrèche, qui a renchéri - était assez ferme sur la chose. Lisez leurs propos ici.

Comme le visionnement de presse des nouveaux épisodes de La petite vie avait lieu ce lundi à Verdun, les journalistes ont pu demander leur version sur cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre aux dirigeants de la chaîne.

« On a le droit de souhaiter plein de choses dans la vie, c'est correct », indique Christiane Asselin, directrice principale d'ICI Tou.tv, en guise d'introduction.

« Les gens abonnés à ICI Tou.tv, ce sont les mêmes que ceux qui regardent Radio-Canada. On a le même public. [...] On veut l'offrir en primeur, sans publicité. C'est un petit cadeau avant, ils passeront quand même à la télé. On va chercher le monde dans l'autre sens. »

Comme les gens se désabonnent de plus en plus de la télévision traditionnelle, Radio-Canada envisage un virage numérique et ce genre de primeur sur l'EXTRA fait partie de sa stratégie. « La petite vie, c'est un titre d'appel qui va aider cette transition-là. Si les gens veulent le regarder sur la plateforme, ils le peuvent, et ceux qui veulent le regarder à la télévision pourront le faire cet hiver », explique André Béraud, directeur de la fiction et des longs métrages à la télévision de Radio-Canada. Voyez ici quand exactement vous pourrez voir les six épisodes à la télé.

Claude Meunier, présent lors de la table ronde, a pris la parole : « Moi, ce qui me blesse, c'est qu'Un gars, une fille, ç'a sorti une ou deux semaines après [sur l'Extra], nous autres, c'est trois mois après... ».

« Vu que les trente ans de La petite vie, c'était au mois d'octobre, on ne voulait pas attendre en janvier prochain pour rendre les épisodes disponibles au public », répond André Béraud.

« Aussi, si tu veux l'offrir, il faut que tu sois capable de payer ce projet-là, ça prend deux plateformes », poursuit Christiane Asselin.

Une discussion fort intéressante sur un sujet beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser...

Rappelons que nous avons aussi appris lundi que la finale des six épisodes de La petite vie réservait une ÉNORME surprise aux fans. Tous les détails ici.