Éric se mettra-t-il dans le pétrin dans la dernière semaine de STAT?

Radio-Canada dévoilait récemment la bande-annonce de la dernière semaine de la deuxième saison de STAT et, officiellement, nous ne nous ennuierons pas en compagnie de l'équipe de l'hôpital Saint-Vincent.

Dans ces images, tout nous indique que le préposé aux bénéficiaires et acteur, Éric Perron (Stéphane Rousseau), frappera un autre mur avec son père, joué par Rémy Girard. Certes, la relation n'est pas au beau fixe entre le père et le fils, et ce, depuis longtemps. Pourtant, on sentait récemment un effort chez les deux hommes pour renouer.

Par contre, la dépendance du père au jeu menace de faire replonger Éric. On peut entendre ce dernier dire quelque chose d'inquiétant dans la bande-annonce ci-dessous.

Tu veux gambler? Je vais te proposer un deal.

Éric pourrait-il se mettre dans le pétrin dans la dernière semaine de la saison? Nous ne le souhaitons pas. Il s'agit d'un de nos personnages préférés et nous le préférons heureux que tourmenté.

Par ailleurs, l'épisode de jeudi dernier se concluait sur la rencontre entre Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) et son père (Patrick Goyette). On comprend que cette réunion improvisée va se poursuivre dans l'épisode de lundi.

Le père, qui s'est fait passer pour mort pendant des années, tentera-t-il de rétablir définitivement les ponts avec son fils?

Chose certaine, tous les artistes de la quotidienne nous laissent entrevoir une finale de saison surprenante, concoctée avec soin par l'autrice Marie-Andrée Labbé. Voyez ici ce que nous disait Samantha Fins, et ici ce que pouvait nous dire Bruno Marcil.

La série STAT se poursuit jusqu'au 25 avril, du lundi au jeudi à Radio-Canada.