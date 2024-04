Samantha Fins nous titille quand à la finale de saison de STAT

Nous avons eu le bonheur de croiser la comédienne Samantha Fins, sur le plateau de tournage de la série Marco Lachance dans laquelle elle donne la réplique à Michel Charette. Ce faisant, nous avons évidemment voulu connaître ses impressions sur la finale de saison de STAT, que nous pourrons voir dans deux semaines.

Évidemment, fidèle à l'omerta qui règne sur ce plateau, la comédienne n'a pas pu nous en dire beaucoup.

La phrase qu'elle nous a dite n'a toutefois pas manqué de nous intriguer.

Ça va être chaud!

De quoi s'agit-il exactement? Fait-elle référence à une possible romance qu'on ne peut s'empêcher d'imaginer entre l'urgentologue Emmanuelle St-Cyr et le père de Jacob Faubert, croisée au détour d'un accident dans le stationnement de l'hôpital? Il est fort possible que l'autrice Marie-Andrée Labbé se dirige dans cette direction pour les derniers épisodes de la saison.

On assistera aussi au retour de ce beau personnage de docteur. Pourrait-ce être le foyer de cette « chaleur »? À moins qu'il s'agisse d'un véritable incendie?

Sinon, est-il question de la relation entre le personnage de Samantha Fins, l'infirmière Audrey Milord, et sa nouvelle collègue de travail jouée par Martine Francke? Dès l'arrivée de cette dernière dans l'intrigue, nous avons senti une tension entre les deux femmes, qui semblent avoir un historique qui dépasse la simple relation de professeure à étudiante. Qu'en pensez-vous? Les deux femmes pourraient-elles avoir eu une liaison amoureuse dans le passé?

À ce propos, la comédienne se montre encore plus mystérieuse en indiquant : « Il y a certainement quelque chose entre les deux, va savoir. Saison 3 j'imagine! (rires) »

Elle ajoute : « Peut-être que ça va être un punch final ou peut-être que ça va être un engouement qui va nous mener vers la suite. »

Voilà qui ne manque pas de nous intriguer!

Il faudra être au rendez-vous jusqu'au jeudi 25 avril pour tout savoir sur ce que nous réserve la quotidienne, son autrice et ses artistes.

On vous offre ici quelques indices sur ce que pourrait nous réserver cette finale.

À la manière de Samantha Fins, le comédien Bruno Marcil nous donnait ici ses impressions sur la finale. À lire!