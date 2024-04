De quoi sera faite la finale de saison de STAT? Voici quelques indices

Nous n'en savons que très peu sur la grande finale de STAT, mise à part cette phrase intrigante que nous a récemment confié le comédien Bruno Marcil.

ICI Télé vient tout juste de dévoiler le synopsis de cet ultime épisode de la deuxième saison. Évidemment, celui-ci ne nous révèle rien de bien concret, mais nous donne déjà quelques indices sur les intrigues qui nous attendent lors de cette dernière semaine.

D'abord, on sait que le personnage du sexy docteur Dr Davis (Thomas Beaudoin), rencontré en début d'année, sera de retour. Emmanuelle (Suzanne Clément) accueillera à l'hôpital dans le plus grand secret deux soldats infectés au cours d’une mission en Colombie.

Lors de ces quatre derniers épisodes, il sera aussi question de trois victimes d'un accident de la route. Aussi, le cas de François sera enfin ramené sur la table. Jérémy (Robin L'Houmeau) posera des questions à Emmanuelle au sujet de son père et attirera ainsi son attention sur un « détail troublant ».

On constate également que l'histoire de l'article contre Manu dans le journal s'étirera jusque-là. D'ailleurs, lisez ici les hypothèses des téléspectateurs face à cette nouvelle affaire.

Pour les curieux, on vous invite à découvrir ci-dessous les résumés des quatre derniers épisodes de la saison :

Lundi 22 avril

En réunion, Pascal félicite l'équipe à propos des progrès de la jeune Romy qui obtiendra bientôt son congé. L'état de Maxim, l'une des deux militaires, s'est aussi beaucoup amélioré et elle pourra rentrer à sa base. Éric taquine Emmanuelle à propos du Dr Davis. Il propose aussi un marché à son père pour tenter de le convaincre de subir le pontage dont il a besoin. L'urgence se prépare à accueillir trois victimes d'un accident de la route.

Mardi 23 avril

Emmanuelle et Jacob évaluent l'état des blessés : Pierre, 41 ans, Mégane, 20 ans, et Jade, 18 ans. Cette dernière est la plus mal en point. Pascal accueille Félix qu'on vient d'engager pour travailler à l'entretien. Alexis se présente pour interroger Tommy à propos de son accident. Il en profite pour annoncer à Emmanuelle qu'il a trouvé un moyen de coincer la personne qu'elle souhaite soumettre à la justice. Emmanuelle a préparé une réponse écrite aux médias. Elle demande au Dr Davis ses commentaires.

Mercredi 24 avril

Karine et Mathieu, les parents de Mégane et Jade, arrivent à l'hôpital pour s'informer de leur état. Delphine partage avec Isabelle ses inquiétudes à propos de Bianca, la belle-mère de Romy. Philippe est contrarié par un appel d'Eva Dumont, la soeur de Jérôme. Jérémy pose à Emmanuelle des questions au sujet de François. Il attire son attention sur un détail troublant.

Jeudi 25 avril

Philippe informe à son tour Pascal de ses problèmes avec la famille Dumont. Croyant que c'est celui qui l'a trahi, Pascal confronte Daniel. Tandis que l'état de Jade ne s'améliore pas, Emmanuelle tente de calmer Mégane qui s'en veut terriblement. Pour encourager Romy, Daniel lui organise une surprise avant qu'elle n'obtienne son congé. Emmanuelle lit à Pascal sa lettre aux médias.