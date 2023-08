Ce grand acteur sera plus présent aux côtés de Stéphane Rousseau dans la 2e saison de STAT

Nous avons récemment eu la chance de rencontrer la distribution toute étoile de la quotidienne STAT, lors d'une visite de plateau organisée par Aetios Productions.

Dans ce contexte, nous avons pu nous entretenir avec Stéphane Rousseau, interprète du préposé aux bénéficiaires Éric Perron, un personnage imparfait, mais qui a néanmoins séduit les Québécoises et Québécois. Le comédien a bien voulu nous donner quelques informations sur ce qui attend son personnage dans la deuxième saison de la quotidienne, qui débutera le 11 septembre à 19 h sur ICI Télé.

Il nous dit d'abord : « C'est un bel humain, il est super généreux, mais il a des failles profondes en même temps, comme plusieurs d'entre nous. Ça n'empêche pas qu'il est parfait pour faire ce métier-là, parce que c'est un métier où le human est bien important, les relations avec les patients sont bien importantes. C'est souvent là où ils vont échanger le plus avec les patients sur le quotidien, les petits troubles, là où ils vont essayer de détendre l'atmosphère, de les faire rigoler, les faire sourire. »

« En même temps, ça n'empêche pas que ce personnage-là vit son propre drame », poursuit-il. « Son passé le rattrape, il a des problèmes de jeu assez sérieux. Là, on va travailler à régler ça pour lui, mais ça va être un travail de longue haleine. »

Qu'adviendra-t-il d'Éric dans la suite? « Sur un des derniers épisodes de l'année dernière, je croisais mon père. Il est joué par Rémy Girard. J'ai eu la chance de tourner quelques scènes avec lui. C'est l'fun de le retrouver, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de travailler avec Rémy. C'est un monsieur extraordinaire. »

Par le fait même, on comprend que Rémy Girard sera un personnage récurrent cette saison, ce qui n'est pas sans nous faire plaisir.

Stéphane Rousseau précise : « J'ai de belles scènes avec lui. On va comprendre c'est quoi mon traumatisme, d'où je viens, c'est quoi la relation avec ce bonhomme-là, pourquoi je n'ai pas envie de le voir. On va comprendre lui aussi sa position, et le travail que j'ai envie de faire pour l'aider et m'aider. Je parle d'Éric évidemment, pour essayer de se guérir de ses addictions et ne pas perdre ses amis autour de lui qui le soutiennent depuis toujours. Il va travailler dans ce sens-là. »

Et que pouvait nous dire l'artiste sur les premiers épisodes de la seconde saison : « Soyez au rendez-vous, parce que ça va brasser! »

La 2e saison de STAT doit commencer le 11 septembre à 19 h sur ICI Télé.

