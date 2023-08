Des nouveautés pour la deuxième saison de STAT

La rentrée télévisuelle n'est pas encore commencée que, déjà, les télévores trépignent d'impatience en imaginant les différentes intrigues qui seront présentées dans leurs séries préférées cet automne.

Du côté d'ICI Télé, tous les regards sont évidemment tournés vers STAT, qui a rejoint quotidiennement 1,7 million de téléspectatrices et téléspectateurs enjoués lors de sa première saison. C'est donc avec une curiosité non dissimulée que nous avons tenté d'en savoir un peu plus sur l'intrigue qui nous sera présentée dans la seconde saison, lors de notre visite sur le plateau ce mardi.

Comme c'était le cas avec District 31, vous pouvez bien vous imaginer l'omerta qui régnait sur le plateau, tout le monde ayant reçu le mot d'ordre de ne pas trop en dire et de ne surtout pas dévoiler les surprises qui nous attendent dès le 11 septembre.

On nous confirme toutefois quelques nouveautés pour la seconde saison, à commencer par un changement du côté de la production. En effet, le producteur Guillaume Lespérance, qui a contribué à lancer la série avec Aetios Productions, a cédé sa place à Marie-Andrée Labbé, l'autrice de ce projet, qui devient ainsi productrice exécutive.

Les téléspectateurs pourront aussi découvrir quelques nouveaux décors, notamment une nouvelle salle de soins intensifs. L'autrice nous dit à ce sujet : « On en avait des soins intensifs dans la saison un, mais il fallait changer le décor de l'urgence [...] Naturellement, dans l'histoire, on se retrouvait souvent là, donc on est arrivé à la conclusion qu'il fallait avoir un endroit pour ça. Ça facilite grandement la réalisation. On a Isabelle [Geneviève Schmidt, NDLR], qui est chirurgienne, mais qui est aussi intensiviste. On a Gabriel [Jean-Nicolas Verreault, NDLR] qui est intensiviste. Donc, ces gens-là vont interagir dans ces endroits-là. »

« Et oui, ça nous donne de l'espace pour avoir un nouvel intensiviste. »

Ce faisant, l'autrice nous confirme le retour, jusque-là incertain, du personnage interprété par Jean-Nicolas Verreault, qui fut dans le coma dans les dernières semaines de la première saison de la quotidienne. Dans le dernier épisode, alors qu'on tentait de lui retirer le respirateur qui le maintenait artificiellement en vie, celui-ci s'est réveillé dans un fracas. « Gabriel va passer plusieurs semaines aux soins intensifs », nous confirme l'autrice.

On apprend aussi que deux nouveaux personnages réguliers feront leur arrivée cette saison. L'un deux arrivera lors de la troisième semaine, tandis que nous pourrons découvrir l'autre dès la sixième semaine. Lorsqu'on demande à la productrice Fabienne Larouche si ces personnages interagiront entre les murs de l'hôpital, en tant que personnel, ou à l'extérieur, elle nous répond simplement : « Un peu des deux ». Le comédien Normand D'Amour nous a toutefois laissés entrevoir que l'un d'eux pourrait être un intérêt amoureux de son personnage, Pascal St-Cyr. Évidemment, l'identité des comédiens qui interpréteront ces nouveaux personnages n'a pas été révélée.

Bien sûr, tous les personnages que vous aimez seront de retour (voyez nos photos ci-dessous), à commencer par Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) qui semble dorénavant au coeur du drame qui s'est joué dans la vie d'Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément). Celui-ci nous parlait d'ailleurs de ce qui nous attend cet automne juste ici. L'autrice nous indique que cette histoire sera encore au coeur des préoccupations, sans toutefois pouvoir nous dire si la résolution aura lieu dans la seconde saison : « Moi-même, je ne le sais pas encore! »

Voilà qui nous donne quelques informations à ce mettre sous la dent avant le retour de STAT, le lundi 11 septembre à 19 h sur ICI Télé. C'est à ne pas manquer!

