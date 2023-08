Lou-Pascal Tremblay sur le retour attendu de STAT : « C'est vraiment un retour qui va prendre les gens de court »

Il poursuit : « On laisse les gens sous l'impression qu'il va y avoir une espèce de division au coeur de notre relation, Suzanne et moi [Emmanuelle St-Cyr et Jacob Faubert, NDLR], dans quoi je suis impliqué, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça va créer comme confrontation. Mais plus les épisodes de la deuxième saison avancent, plus ça se transforme plutôt, je pense, en tentative de front commun. Nous essayons de comprendre quelque chose sans avoir toutes les clés. »

Ce mardi, une visite de plateau de la quotidienne STAT avait été organisée par Aetios Productions pour les médias et photographes. Ainsi, nous avons pu marcher dans le décor de la populaire série médicale, en plus de nous entretenir avec ses principaux artistes et artisans.

« Enlevez-moi pas ça, je vais avoir de la peine ben raide! »

Lou-Pascal Tremblay se dit choyé de pouvoir travailler dans un projet comme celui qu'est STAT : « M'enlever ça, ce serait me faire beaucoup de peine. Je me sens chez nous, je suis à ma place, sans dire qu'on a des acquis, on retourne dans nos bottines, on retrouve nos collègues de travail. Ça commence à faire quelques années que je fais ça et rarement j'ai eu une gang aussi tissée serrée. C'est vraiment un luxe. Et de savoir qu'on fait ça pour 1,7 million de personnes, c'est quelque chose qu'on ne savait pas la première année et là, ça nous motive dans nos journées. On travaille tellement fort! C'est un luxe de faire un show qui est renouvelé. »

Comme tous ses collègues, il confirme d'ailleurs vivre l'effet STAT au quotidien : « Je me fais appeler docteur! On m'a associé à Jacob, je pense qu'il est aimé du public et c'est le fun de ressentir qu'on fait quelque chose et que les gens aiment ça. »

Les tournages de STAT se poursuivent. La deuxième saison sera en ondes sur ICI Télé, du lundi au jeudi, à compter du 11 septembre prochain à 19 h. C'est un rendez-vous!

