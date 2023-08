Une relation amoureuse pour Pascal St-Cyr dans la suite de STAT?

Lors de notre visite du plateau de tournage de la quotidienne STAT cette semaine, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec le sympathique comédien Normand D'Amour, interprète du bouillant Pascal St-Cyr, qui a bien voulu nous donner quelques indices sur ce qui attend son personnage dans la deuxième saison.

Commençons avec un clin d'oeil à la première saison en vous disant que le trou dans le mur du bureau de Pascal St-Cyr, créé après un accès de colère de ce dernier, a été réparé, mais pas repeint dans les décors de la série. L'équipe trouvait amusant de conserver un petit souvenir de cette scène marquante.

« On ne sait rien vraiment de la vie privée de Pascal, à part ce qui est arrivé avec Isabelle il y tant de temps et qu'il a un enfant. Mais là, mais là, peut-être qu'on va rentrer plus dans le personnel, en plus de tout ce qu'on voit du professionnel », indique d'emblée Normand D'Amour.

« Y a-t-il une femme là-dedans? », poursuit le comédien, se montrant mystérieux. Le comédien nous laisse entendre qu'il interagira avec un nouveau personnage présenté dans la saison 2.

Plus largement, concernant le début de saison, il nous dit : « Ça reprend sur les chapeaux de roues. Il y a encore plus d'action qu'il y en avait en finissant. Quand j'ai lu, j'ai fait "voyons, elle est folle!" Marie-Andrée Labbé, c'est fou! »

Il conclut en nous parlant des tournages qui sont en cours depuis le 24 juillet : « On a repris exactement comme si on n'avait jamais arrêté. La gang sur la technique, tout le monde est right on, on arrive ici et on rentre directement dans les scènes. On fait tout ce qu'il y a à faire dans les temps voulus, ça roule, personne ne chiale, tout le monde est heureux. C'est vraiment un bonheur d'être ici! »

La 2e saison de STAT doit commencer le 11 septembre à 19 h sur ICI Télé.

Nous avons aussi eu la chance de nous entretenir avec le sympathique comédien Lou-Pascal Tremblay, interprète du docteur Faubert. Voici ce qu'il avait à nous dire sur ce début de 2e saison, et ça promet!

