De Pierre en fille

L'histoire de Daphnée, une jeune femme de 24 ans qui cherche le maximum de satisfaction pour le minimum d’efforts, et de Pierre, son géniteur, 47 ans, bouillonnant d’intensité qui fait 10 ans de moins que son âge (et qui n’est pas fru de t’ça). Un bon matin, Pierre décide de rompre avec Madeleine, sa conjointe des sept dernières années, et de déménager à Montréal. Entraînée malgré elle dans cette entreprise de rupture douteuse, Daphnée est néanmoins ravie de retrouver à temps plein son père et meilleur ami. N’obéissant qu’à leurs propres règles, les deux acolytes sont désormais réunis pour le meilleur et (parfois) pour le pire. Ils parcourent le vaste monde (c-à-d. Rosemont–La Petite-Patrie) et se concoctent un quotidien épique fait de petits dangers et de grandes victoires. Avec eux, une vulgaire sortie à la quincaillerie devient facilement une croisade légendaire et un banal repas de pâtes avec la coloc Camille donne lieu à des joutes verbales assassines. On partagera donc les aventures de ces deux êtres indomptables qui n’ont besoin que d’une seule chose pour vivre heureux : être libres ensemble… quitte à froisser tous ceux et celles qui les entourent, en commençant par Anne, l’ex-amoureuse de Daphnée. Ainsi réunis, père et fille vivront une période de bonheur et d’émotions intenses, parce que rien n’est plus réconfortant que d’affronter les aléas de la vie aux côtés de son fidèle bouclier.