Clodine Desrochers décroche un rôle épisodique dans une fiction que vous connaissez

Croisée sur le tapis rouge de la première médiatique montréalaise du documentaire Je suis : Céline Dion, l'animatrice Clodine Desrochers se montrait ravie des opportunités qui s'offrent à elle depuis la fin de Sortez-moi d'ici, une deuxième saison dans laquelle elle a été couronnée grande gagnante.

En effet, depuis, nous pouvons la voir comme chroniqueuse à Sucré salé, aux côtés de l'animatrice Mélanie Maynard. À cela s'ajoutera bientôt une apparition dans une série de fiction que vous connaissez bien.

D'abord conçue comme une web-série, De Pierre en fille, qui met en vedette Patrice Robitaille et Julianne Côté, se bonifiera pour sa deuxième saison, devenant ainsi une série à part entière. La première saison a été diffusée récemment sur les ondes de Radio-Canada. Les huit épisodes de 30 minutes de la deuxième saison seront offerts sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la saison 2024-2025.

Clodine Desrochers nous confirme avoir tourné des scènes pour cette deuxième saison, dans laquelle elle interprètera son propre rôle : « On va me voir entre autres en septembre dans la série de Radio-Canada De Pierre en fille. Ce sont deux épisodes, qui sont déjà tournés. C'est super le fun! Julianne Côté et Patrice Robitaille, ce sont des amours, ils ont été tellement gentils avec moi. »

Je me souhaite d'autres projets comme ça, radio, télé. On va voir ce que 2024 me réserve!

Elle nous donne quelques indices sur ce premier rôle de fiction : « C'est ma personnalité, vraiment, mais évidemment il y a de l'humour dans ça. Ce sera très drôle de voir la mise en scène et surtout le scénario, entre autres avec Patrice. »

Nous avons tenté de savoir si elle interpréterait une conquête du personnage interprété par Patrice Robitaille, mais sans succès. La reine de la jungle a préféré garder le secret jusqu'au lancement de cette deuxième saison.

Voyez-la ci-dessous, lors de son passage sur le tapis rouge lundi, alors qu'elle portait une robe parfaitement dans le ton avec sa victoire à Sortez-moi d'ici! Lors de cet événement, elle était d'ailleurs accompagnée par Raphaëlle Audy, qu'elle a rencontrée comme nounou dans la jungle. « On est devenues inséparables », nous confirmait cette dernière à propos de son amitié avec Clodine. Comme quoi la jungle aura eu plus d'un bénéfice!