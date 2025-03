En direct de l'univers de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques : Splendeur rythmique et influences poétiques

Ce samedi, France Beaudoin recevait l'humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques sur le plateau du variété de l'heure : En direct de l'univers. Le tout pour une célébration chantée et rythmée aux sonorités des goûts de l'humoriste.

On connaît le côté éclectique et savamment dosé de pertinence de Philippe-Audrey, et nous nous demandions comment cela pourrait bien se transposer à la télé. Pourtant, une fois de plus, l'équipe de l'émission a su capter l'essence lyrique de l'invité de la soirée, dans une proposition fort alléchante, qui a débuté en force avec la comédienne Anne Dorval.

Celle-ci a livré avec conviction un poème de Nelligan, avant d'ouvrir les festivités sur une version heavy métal de la chanson « Le p'tit bonheur » de Félix Leclerc. La table était mise! Bien que surprenante, cette version revisitée fut à l'image des autres chansons dévoilée pendant le numéro d'ouverture, où les classiques d'une autre époque, tels « Alexandrie Alexandra » par Benoît McGinnis et « La danse à St-Dilon », ont côtoyé d'autres succès, sans perdre le ton. Parmi les apparitions marquantes, citons entre autres Kim Lévesque Lizotte sur « La grenade » et Sonia Cordeau, avec qui Philippe-Audrey a étudié au Conservatoire, sur « Résiste ».

Puis, le temps s'est arrêté pendant quelques instants, alors que Lynda Lemay et sa vibrante poésie sont apparues sur la scène, offrant à Philippe-Audrey une magnifique interprétation du classique de Barbara, « Dis, quand reviendras-tu ». La voix teintée d'émotion tout au long de sa prestation, ce bref retour télévisuel aura sans contredit plu aux téléspectateurs, heureux de retrouver l'autrice-compositrice-interprète.