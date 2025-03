Une émission spéciale d'En direct de l'univers la semaine prochaine

Le 15 mars prochain se tiendra la huitième édition du Spécial francophonie sur le plateau d'En direct de l'univers.

Comme chaque année, cette émission spéciale est l'occasion de célébrer la musique francophone du pays.

L'an passé, à pareille date, Christophe Maé était venu surprendre Janette Bertrand. Notons que cette dernière aura droit à une grande fête sur ce même plateau pour ses 100 ans très bientôt. Voyez quand l'émission sera diffusée ici.

Notons que l'équipe d'En direct de l'univers a demandé de l'aide aux téléspectateurs issus de différents endroits au Canada afin de connaître leurs coups de cœur francophones.

Parmi les questions demandées au public, il y avait par exemple :

Quelle est la chanson francophone qui vous émeut et pourquoi?

Quelles sont les chansons francophones que vos enfants écoutent?

Quelles sont les chansons francophones qui vous mettent de bonne humeur et pourquoi?

Qui sont les artistes de votre coin de pays que vous aimeriez nous faire découvrir?

Quelles sont les chansons francophones qui vous font danser?

En 2024, on avait pu entendre des chansons telles que « Moi j'mange », « Au bord du lac Bijou », « Quand j'aime une fois j'aime pour toujours », « Les étoiles filantes », « Saisir le jour » et « J'irai où tu iras ». On peut donc s'attendre à des titres aussi variés cette année...

Nous avons bien hâte de voir ce que nous réserve la production cette fois-ci!