Ce duo passera à l'histoire à En direct de l'univers

À nouveau cette année, ce sont deux univers distincts qui se sont unis sur le thème de la francophonie, pour le double de plaisir. En ce sens, pour la 8e édition de cet épisode spécial d'En direct de l'univers, France Beaudoin préparait un véritable festin musical, avec des sonorités bien de chez nous.

En ce sens, après un numéro d'ouverture enchanteur à souhait, qui aura conquis autant le public en studio qu'à la maison, avec des classiques tels « Bacon en bedaine » de Bleu Jeans Bleu, « Y'a pas grand chose dans l'ciel à soir » par Paul Piché et « Promenade sur Mars » d'Offenbach, un impressionnant duo s'est présenté sur la scène. Pour surprendre Jason Roy-Léveillée, Kim Richardson et Breen LeBoeuf ont décidé d'interpréter « Mes blues passent pu dans porte », dans une relecture épatante et dont on gardera longtemps souvenir.

Ces « deux solides fierté de l'Ontario » auront charmé et étonné par leur puissance vocale, proposant une performance d'une rare intensité. Sur la pastille pivotante, les deux convives de la soirée semblaient sans voix, face à la proposition électrisante des deux artistes réunis.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes ont eux aussi été charmés par le moment, à en juger les commentaires publiés, en ne tarissant pas d'éloges la prestation :

« Kim Richardson et Breen Leboeuf, mais quel duo! Ça donne un souffle nouveau à cette chanson associée à un grand parmi les grands! »

« Des frissons bleus avec Kim et Breen. On en veux encore »

« Incapable d'entendre cette chanson sans pleurer. La voix de Breen vient me chercher à chaque fois. »

« Moi c’est la meilleure émission d’en direct de l’univers depuis un bout. »





C'est ainsi mission réussie pour l'équipe de l'émission, qui parvient à tout coup à nous étonner par la qualité de la production, des chansons présentées et des artisans invités. En somme, plus que jamais, cet épisode axé sur la francophonie canadienne nous aura permis de (re)découvrir la beauté du monde musical qui nous entoure. De quoi être fiers de cette culture qui nous ressemble et nous rassemble, d'un océan à l'autre!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.