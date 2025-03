Voici pourquoi Marie Tifo était en chaise roulante à En direct de l'univers

France Beaudoin aura tenu sa promesse ce samedi, en offrant à Janette Bertrand une édition relevée et étincelante d'En direct de l'univers, pour souligner ses 100 ans.

Si la soirée aura été le théâtre d'une grandiose et pétillante célébration de l'artiste maintes fois auréolée, un détail n'est toutefois pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs. En effet, alors que, dès le numéro d'ouverture, les festivités auront pris de joyeuses proportions, une grande partie de la distribution de la série L'Amour avec un grand A s'est présentée sur la scène, où les comédiens ont tous unis leurs voix pour rendre hommage à Janette.

De ce groupe, Pierre Curzi et Marie Tifo étaient présents. Dans la série, celle-ci interprétait Solange, une femme qui s'éprend d'affection pour le professeur d'éducation physique de son fils, qui est prêtre. Ce samedi, la comédienne s'est ainsi présentée... en chaise roulante. Il n'en fallait pas plus pour attiser la curiosité des internautes.

En fait, il y a peu, Marie Tifo annonçait qu'elle se remettait d'une grave blessure au bassin, après une chute à vélo survenue l'été dernier dans un séjour au camping. Cette dernière affirmait alors qu'elle ne pouvait désormais se déplacer qu'à l'aide d'une marchette ou d'un fauteuil roulant, limitant ses déplacements. La comédienne de 75 ans demeure cependant confiante de pouvoir marcher à nouveau librement, ce qu'on lui souhaite assurément.

Au cours de cette soirée où le temps a filé à toute allure, Janette aura également reçu la visite surprise de plusieurs amis et grosses pointures de la culture québécoise, à commencer par Gilles Vigneault, Guy A. Lepage et Yvon Deschamps. On vous invite à consulter notre résumé de l'épisode dans cet article.

Rappelons que la petite-fille de Janette s'est elle aussi présentée sur la scène du variété, rendant un touchant hommage à sa grand-mère. Plus de détails ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.