En direct de l'univers de Jean-Michel Anctil : Ça finit (très bien) la semaine

L'humoriste et animateur Jean-Michel Anctil était au coeur d'une célébration haute en couleurs et en mélodies ce samedi, alors qu'il avait le bonheur d'être la tête d'affiche d'En direct de l'univers... pour une seconde fois.

En effet, c'est en 2016, lors du spécial de fin d'année, que l'homme de 57 ans nous avait démontré une parcelle de son bagage musical. C'est toutefois une édition complète qui l'attendait ce soir, alors que les téléspectateurs furent les témoins privilégiés de la symbiose des genres et styles musicaux de l'artiste.

Musicien dans l'âme davantage que dans la pratique, Jean-Michel s'est d'emblée senti privilégié, alors qu'il ignorait tout du programme de l'heure. C'est tout dire, une soirée aux airs de fête nous attendait!

La musique a d'ailleurs plus souvent qu'autrement influencé la carrière de l'animateur, notamment dans la création du personnage de Maxime, que la chanson « Bye bye », interprétée par Martin Deschamps, a d'abord rappelé.

Le sourire aux lèvres tout au long de l'épisode, le populaire humoriste s'est prélassé du banquet lui étant présenté, avec des chansons au rythme endiablé, comme « Méo Penché », « I Gotta Feeling » des Black Eyed Peas, « Coton Ouaté » ou encore « Celebration », interprété avec brio par la comédienne Brigitte Lafleur.

Le côté farceur et taquin de Jean-Michel s'est également transposé sur scène à plusieurs reprises, notamment quand son bon ami André Robitaille s'est présenté, déguisé en homme de la construction tout en se déhanchant sur « YMCA ». Impossible de rester de glace!

Mention d'honneur à Richard Goodall, un candidat marquant d'America's Got Talent ayant épaté Jean-Michel, qui a prouvé l'étendue de ses cordes vocales avec une reprise de « Don't Stop Believin' ». Le sympathique Émile Bilodeau s'est ensuite déplacé au centre de la scène sur « Mauvais caractère », visant à mettre en lumière un fâcheux trait de caractère de l'humoriste... selon ses propres dires!

L'un des moments figurant assurément parmi les plus marquants de la soirée aura toutefois été quand sa complice de Ça finit bien la semaine, Julie Bélanger, s'est adressée à son coanimateur, impeccable, dans une version acoustique de « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours », aux côtés de Patrice Michaud. Un duo magistral dont on ne se lasse pas! À quand une future collaboration entre les deux artistes?

Décidément, au coeur du choeur de cette nouvelle envolée lyrique, cet épisode aura constitué un véritable rayon de soleil dans ce samedi aux actualités plus ternes. En direct de l'univers était, est et sera pour longtemps un véritable réconfort télévisuel! En ce sens, la présence d'invités tels que Jean-Michel Anctil accentue cette agréable tendance. On en redemande!

C'est à ne pas manquer le samedi. à 19 h, sur ICI Télé.