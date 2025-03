Voici les émissions proposées par Radio-Canada pour célébrer le centenaire de Janette Bertrand

À l'aube du 100e anniversaire de Janette Bertrand, Radio-Canada saute à pieds joints dans les festivités avec une programmation toute spéciale dédiée à la grande dame, qui continue d’inspirer toutes les générations.

Comme vous le savez déjà, En direct de l'univers réserve un épisode spécial à Janette Bertrand, intitulé Janette Bertrand à l’aube de ses 100 ans. Cet épisode, qui a été préenregistré, sera présenté ce samedi 22 mars à 19 h. Au gré des chansons qui l’ont bercée, qui l’ont émue, qui l’ont fait rire et qui l’ont fait danser, on va célébrer Janette comme il se doit en compagnie de plein de gens et d’artistes qu’elle aime, y compris de la visite rare! Une grande fête pour une grande dame! (Production télé : Attraction). Exceptionnellement, l’émission sera aussi disponible en rattrapage sur ICI TOU.TV immédiatement après la diffusion, et ce pendant 30 jours.

Le mardi 25 mars à 21 h, l'animatrice Eugénie Lépine-Blondeau animera, sur les ondes radiophoniques d'ICI Première et Radio-Canada oHdio, une émission bien spéciale intitulée Janette 101 qui réunira des personnalités qui portent un regard bien personnel sur la vie et l'œuvre de notre Janette. Les invités témoigneront de l’héritage de cette pionnière, qui a profondément marqué la société québécoise par sa curiosité, son ouverture à l’autre et à la différence. À l’aide d’archives, de vox pop et d’échanges sentis, Eugénie animera une discussion riche et émouvante sur l’impressionnant parcours de Janette Bertrand et l’impact sociétal de cette centenaire qui, encore aujourd’hui, continue de s’attaquer aux tabous, de combattre les préjugés et les idées reçues.

Voici les invités : Kim Lévesque-Lizotte, Diane Jules, Zoé Lajeunesse-Guy (petite-fille de Janette), Dominic Tardif, Dr Réjean Thomas. En prestation : Gab Paquet.

Par ailleurs, pour sa 14e saison, la compétition Les chefs réserve un épisode à l'héritage culinaire de Janette Bertrand. On se rappellera que son ouvrage « Les recettes de Janette » a été réédité récemment. Pour cette émission spéciale, l’animatrice Elyse Marquis est allée à la rencontre de notre Janette nationale pour s'entretenir avec elle des plaisirs de la table. Janette en a profité pour lancer un défi à la brigade qui devra réaliser le dessert que ses enfants et petits-enfants lui réclament sans cesse. L'épisode sera diffusé le mardi 13 mai à 20 h.

Ça promet!

Aussi en rappel

Pour emporter | Janette Bertrand

ICI ARTV | Dimanche 23 mars à 20 h

Dans le cadre de Fascinant parcours, ICI ARTV rediffuse un épisode de Pour emporter animé par France Beaudoin, au cours duquel elle rencontre une femme qui, par la puissance de ses mots, a façonné le Québec d’aujourd’hui : Janette Bertrand. (Production : Pamplemousse Média - 2024)

Janette Bertrand et ses perles de sagesse

ICI Première et Radio-Canada OHdio | Dimanche 23 mars à 20 h

À 98 ans, Janette Bertrand se confie sur les apprentissages qu’elle a faits à la dure, parfois très tard dans sa vie. Elle renoue avec l’animation pendant deux heures, au cours desquelles elle rencontre des personnes âgées au vécu hors norme. Au fil des conversations, les invités racontent ce que la vie leur a appris, les leçons qu’ils en ont tirées et ce qu’ils souhaitent transmettre aux plus jeunes générations.

Les grands entretiens | Janette Bertrand, une femme d’instinct et d’émotions

ICI Première et Radio-Canada OHdio | Lundi 24 mars à 21 h

Franco Nuovo mène une entrevue d’une heure avec la grande Janette Bertrand, qui se confie sur les moments importants et étonnants de sa vie et de sa carrière.

Janette Bertrand, À l'aube d'être centenaire

Mardi 25 mars à 20 h sur ICI RDI (Les grands reportages)

Aussi disponible sur ICI TOU.TV

Janette Bertrand soufflera bientôt ses 100 bougies. Ce documentaire intime et parsemé d’archives rend hommage à cette grande dame, qui a consacré sa vie à faire de l’éducation populaire et à briser des tabous. À travers son quotidien de femme quasi centenaire, Janette fait le bilan de sa carrière. (Production : PVP Média inc. - 2023)

Dis-moi ce que tu lis | Janette Bertrand

ICI Première et Radio-Canada OHdio | Mercredi 26 mars à 21 h

« S’il y avait eu une pilule pour changer de sexe [à l’époque], je serais devenue un garçon. » Janette Bertrand raconte notamment à Karyne Lefebvre l’effet transformateur du livre Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui l’a conduit à devenir une fervente féministe.

L’autre midi à la table d'à-côté | Janette Bertrand et Charles Lafortune

ICI PREMIÈRE et Radio-Canada OHdio | Jeudi 27 mars à 21 h

Aussi disponible sur ICI TOU.TV

Pour Janette Bertrand et Charles Lafortune, ce sont des retrouvailles. Peu de gens le savent, mais Janette a offert à Charles l’un de ses premiers rôles comme comédien dans la populaire émission L’amour avec un grand A. Près de 30 ans plus tard, le duo discute du chemin parcouru. (Production : Zone3 et Radio-Canada - 2023)

Jeannot BBQ | Le bien-cuit de tendresse de Janette Bertrand

ICI Première et Radio-Canada OHdio | Vendredi 28 mars à 21 h

À l'égard de la vénérable Janette Bertrand, Élise Guibault est incapable d’être mesquine. Même chose pour Kim Lizotte, qui offre un vibrant hommage à celle qui a fait des femmes de sa famille des féministes. Jean-Sébastien Girard et ses invités offrent un bien-cuit rempli de tendresse à Janette.

Pénélope | Bientôt centenaire, Janette Bertrand répond à vos questions

ICI Première et Radio-Canada OHdio | Samedi 29 mars à 21 h

À l’occasion de la sortie de son livre Cent ans d’amour : réflexions sur la vieillesse, Pénélope McQuade et son équipe reçoivent Janette Bertrand pour une spéciale Chère Janette d’une heure, avec des courriers du cœur et des appels du public.

24·60 | Entrevue avec Janette Bertrand à l'aube de ses 100 ans

Disponible sur Radio-Canada.ca

Anne-Marie Dussault reçoit l'inépuisable Janette Bertrand à l'aube de ses 100 ans. Cette dernière parle d'amour et réhabilite la vieillesse dans son livre-testament intitulé Cent ans d'amour. (Production ICI RDI - Novembre 2024)

24·60 Hors-série | Janette Bertrand, une femme libre

Disponible sur ICI Tou.tv

« J’ose, je suis celle qui fonce dans la vie », dit avec passion Janette Bertrand, 95 ans. Anne-Marie Dussault reçoit Janette, femme d’avant-garde, celle qui a déboulonné des tabous, briser le silence autour de sujets comme la violence conjugale, l’homosexualité, le suicide chez les personnes âgées. Découvrez ce qui la fait encore avancer dans cette édition hors-série de 24·60. Une belle heure avec Janette Bertrand. (Production : Radio-Canada - 2020)

Dans son temps | Janette Bertrand et sa petite-fille Zoé

Disponible sur ICI Tou.tv Extra

Janette Bertrand est pratiquement la grand-mère de tout le Québec moderne! Elle a brassé les cages et été la première à écrire sur plusieurs grands sujets de société. Mais est-elle consciente de l’influence qu’elle a eue sur sa propre famille? (Production : KOTV - 2021)