Vedette des années 1990 et champion d’un art martial bien particulier, le Québékaraté, Denis Danger est décédé il y a près de 20 ans. Lorsque l'adolescente Anne-Marie Fiori apprend qu’elle est la réincarnation de son idole, elle décide, avec l’aide d’une collègue de travail et d’un allié improbable d’enquêter sur la mort mystérieuse et « accidentelle » de son héros. Au fil de leurs découvertes, ils nous entraîneront dans l’univers coloré, excentrique et rempli d’action de Denis Danger. Une série à saveur de cassettes VHS et de nostalgie.