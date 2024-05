Vincent Bolduc et son fils réunis pour un nouveau projet télé (photo)

Maintenant papa de trois enfants, le comédien Vincent Bolduc aura la chance de travailler avec son fils aîné dans une nouvelle production télévisuelle. Né d'une précédente union, une relation d'une quinzaine d'années entre Vincent Bolduc et Anaïs Favron, Sacha Bolduc suit les traces de ses deux parents dans l'univers artistique.

Fraîchement diplômé de l'École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx en interprétation, le jeune homme se taille doucement une place dans le paysage médiatique.

Même si Vincent a fait ses débuts alors qu'il n'était qu'un enfant, son fils, lui, a pris son temps. Celui que nous avons découvert dans Les filles de Caleb, et Ent’Cadieux entre autres, avait été très ému de voir son fils faire ses débuts dans le métier de son plein gré, en 2022, lorsqu'il a joué dans la pièce Choristes. Il avait même insisté pour venir le voir seul. Détails dans cet article.

Depuis, on a pu voir Sacha interpréter le personnage de Valy dans L'île Kilucru, puis de Jacob dans Les bracelets rouge. Cette fois, il interprète Antoine Rossignol dans Denis Danger, une nouvelle comédie jeunesse réalisée par nul autre que... son papa!

En effet, ce-dernier se permet d'explorer davantage les rôles derrière la caméra ces dernières années. Il a travaillé à la production, ainsi qu'à la script-édition sur diverses séries, mais c'est la première fois qu'il pilote un projet à titre de réalisateur. Quel privilège de pouvoir travailler en famille!

Le synopsis se lit ainsi : Vedette des années 1990 et champion d’un art martial bien particulier, le Québékaraté, Denis Danger est décédé il y a près de 20 ans. Lorsque l'adolescente Anne-Marie Fiori apprend qu’elle est la réincarnation de son idole, elle décide, avec l’aide d’une collègue de travail et d’un allié improbable d’enquêter sur la mort mystérieuse et « accidentelle » de son héros. Au fil de leurs découvertes, ils nous entraîneront dans l’univers coloré, excentrique et rempli d’action de Denis Danger. Une série à saveur de cassettes VHS et de nostalgie.

En visite sur le plateau de tournage, nous nous sommes d'ailleurs entretenus avec une comédienne qui effectuera un retour à l'écran pour l'occasion. Cette dernière jouera la grand-mère de Sacha à l'écran et avait des tonnes de bons mots pour le réalisateur, qu'elle s'est fait un plaisir de retrouver, plus de trente ans plus tard. Découvrez de qui il s'agit et ce dont elle nous parlait.

Cette nouveauté prendra l'affiche sur les ondes de Télé-Québec au courant de la programmation 2024-2025. Les détails de diffusions sont à confirmer.