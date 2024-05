Louise Portal de retour au petit écran : « J'appelle ça les joies de l'inattendu »

L'actrice, autrice et conférencière québécoise Louise Portal, plus discrète sous les feux de la rampe ces dernières années, fait un retour remarqué au petit écran dans la nouvelle série jeunesse Denis Danger, la réincarnation d’une idole. Ce projet offre à la comédienne le rôle de Ginette, la belle-mère du regretté héros Denis Danger (Mickaël Gouin).

La série raconte l'histoire d'une adolescente, Anne-Marie (Léanne Désilet), qui découvre qu'elle est la réincarnation de son idole, Denis Danger, populaire champion de Québékaraté, décédé depuis vingt ans. Anne-Marie se lance dans une enquête sur la mort mystérieuse de la vedette des années 90. Au fil de leurs découvertes, ils nous entraîneront dans l’univers coloré, excentrique et rempli d’action.

En entrevue sur le plateau de tournage, Louise Portal nous partageait des détails sur son rôle, que l’on voit dans deux espaces temporels, ainsi que sur son choix de rejoindre cette production. « Pour moi, les prénoms de personnages sont toujours très importants. Les Ginettes, c'est des femmes très dynamiques, c'est des femmes d'action, c'est des femmes qui ont beaucoup de caractère. Et dans l'histoire, Ginette se trouve à être, en fait, la belle-mère de Denis Danger. Il est avec ma fille », explique la comédienne. Cette dernière est interprétée par Joanie Guérin.

«Ginette est comme une espèce de mafieuse d'un groupe de femmes qui font de l'artisanat. C'est elle qui a le contrôle de toute la région dans l'artisanat », partage-t-elle. « Je pense qu'à la première saison, on ne verra pas nécessairement son emprise, mais on voit qu'elle a des sbires autour d'elle. Elle a deux, trois personnes qui fomentent des complots. Puis on va se demander, tu sais, si elle est responsable de ce qui est arrivé à Denis Danger, parce qu'elle n’est pas toute claire. Elle se demande vraiment qu'est-ce que sa fille lui trouve. Alors, c'est un personnage intéressant parce qu'elle a la main mise sur du monde puis elle les manipule », complète l'icône québécoise, qui a récemment sorti sa biographie.

Malgré la brièveté de son rôle, elle n'avait que trois jours de tournage, Louise Portal a été attirée par la vision du réalisateur, qu'elle connaît depuis de nombreuses années. « J'ai accepté parce que c'est Vincent Bolduc qui réalise. Et Vincent, je l'ai connu quand il avait 9 ans sur le plateau du téléroman D'amour et d'amitié à TVA qu'on a fait dans les années 90. Je le connais. Je l'ai vu évoluer dans le métier. Quand j'ai vu que c'est lui qui réalisait, je me suis dit "quelle joie de travailler avec lui!" Et il est absolument adorable comme réalisateur. Il est relax. Il est inventif. Il est facile. Il n'est pas compliqué. J'adore! », partage-t-elle avec enthousiasme.

Les retours sur les plateaux, pour Louise Portal, vont au-delà des opportunités professionnelles : elles se sélectionnent avec intuition. « Parce que, quand on vieillit dans ce métier-là, puis ça fait déjà plus de 50 ans que je le fais, c'est intéressant de voir comment la vie nous ramène pour nous permettre de boucler des boucles. Puis moi, j'appelle ça les joies de l'inattendu », réfléchit-elle avec sagesse.

La distribution mettra aussi en vedette Sacha Bolduc, Claude Despins, Maxime Gervais, Audrey Roger, Salma Serraji, Marie-Hélène Thibault et Richardson Zéphir, et la série, dont les détails de diffusion restent à confirmer, sera dans la programmation 2024-2025 de Télé-Québec.