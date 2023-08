D'amour et d'amitié

Depuis plus de 20 ans, les Lambert et les Lebel sont liés par une amitié que rien n'a jamais ébranlée. Chacune des deux familles possède ses bûcheurs et ses jouisseurs. Chez les Lambert, c'est Suzanne, pilote d'essai, qui porte bien haut le flambeau de la responsabilité, tandis que son ex-mari, Benoît, tout professeur d'université qu'il soit, est un doux rêveur. Maurice Lebel est quant à lui un bourreau de travail que seule sa femme Madeleine, violoncelliste à ses heures, parvient à détourner de ses lourdes fonctions de directeur d'une importante avionnerie. Les enfants aussi se divisent en deux camps. Sur fond de tendresse et d'humour, de drame et d'émotion, les personnages s'opposent dans leurs différences mais se retrouvent dans l'amitié et l'amour.