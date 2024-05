Louise Portal se confie sur ses plans estivaux

Il y a quelques jours, Louise Portal reprenait ses habitudes de comédienne le temps d'un rôle dans la série jeunesse, Denis Danger. Des détails, ici. Rares se font dorénavant les apparitions de la femme aux multiples chapeaux devant la caméra, mais ce bref retour sur un plateau nous aura permis de nous mettre à jour au propos de ses occupations actuelles.

Celle qui avait déclaré être en semi-retraite n'a pourtant pas chômé dans la dernière année. Rappelons qu'elle a lancé sa biographie, Aimer, incarner, écrire, l'automne dernier, co-écrit avec Samuel Larochelle.

Toujours habitée de cette mission de la transmission, Louise court les salons du livre, les entrevues et les conférences. Elle le fait par choix, parce qu'elle « aime rencontrer les lecteurs, les lectrices. C'est le fun d'aller en région. Les gens sont contents ». Elle offre aussi des ateliers d'écriture à des gens qui sont en cheminement de difficultés de santé mentale, ou des gens endeuillés. « Rendu à mon âge, si on ne laisse pas quelque chose en héritage, moi, c'est à travers mes mots. Ça va être ça. »

Après le festival littéraire des Îles-de-la-Madeleine qui l'amènera à déplacer à la fin du mois de juin, l'été sera sous le signe du retour au calme, pour Louise. « Pour le moment, j'ai besoin de me déposer au niveau de l'écriture parce que ça a été une grosse année. »

Mais pas question d'arrêter d'écrire! « J'aime beaucoup l'écriture. J'écris tous les matins mon journal! »

Et lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire, ce qui l'occupe, c'est de faire des collages, des marches et de l'aquaforme dans son lac. « Maintenant, on a une résidence secondaire au Saguenay, au bord du lac de mon enfance. Ça a été un retour aux sources. »

Ils ont aussi des projets d'escapades. « Je vais sûrement aller au Pow-wow à Mashteuiatsh, au mois de juillet. J'ai fait une immersion autochtone. J'ai joué une Kukum autochtone il y a deux ans au théâtre au Saguenay. C'est à une heure et demie de route. On va aller passer deux jours à Pointe-Blanche. On prévoit aussi un voyage en France à l'automne, en septembre. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allées. J'ai le goût. »

Des plans tout en couleurs et en douceur à la fois, des plans bien mérités, à l'image de l'inspirante Louise Portal.