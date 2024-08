Photo : Une première entrevue pour Vincent Bolduc et son fils acteur

Récemment, Vincent Bolduc et son fils Sacha [photos ici] ont accordé leur première entrevue ensemble au micro de Rebecca Makonnen à ICI Première.

Le papa écrivait sur ses réseaux sociaux : « Après l’avoir vu jouer dans tous ses spectacles jusqu’à ce jour, de son secondaire à la sortie de l’école de théâtre, j’ai eu la chance de le diriger à mon tour sur un plateau de tournage, le printemps dernier.

Dans cette discussion dirigée par @rebeccamakonnen sur la place de la culture dans notre famille, il est question des Gilmore Girls, Robert Lepage, Les pieds dans la marge, l’autrice jeunesse Lois Lowry, les Denis Drolet, Le Fantôme de l’opéra, la trilogie du Seigneur des anneaux, Julie Masse, en passant par Bloodsport et les Contes pour tous.

On y parle de cette richesse entre un père et son fils de partager des œuvres communes et d’avoir ainsi un bagage émotionnel et humoristique commun. »

Voyez une photo du duo dans la maison de Radio-Canada au bas de l'article.

C'est dans la série jeunesse Denis Danger que le père et le fils se sont retrouvés sur le même plateau au printemps dernier. Nous pourrons découvrir le fruit de leurs efforts communs à l'hiver 2025 sur les ondes de Télé-Québec.

Sacha n'en est pas à ses premières armes au petit écran. On a pu le voir dans Les bracelets rouges ainsi que dans L'île Kilucru.

À noter que, cette semaine, nous assisterons également à une entrevue avec un père et sa fille au petit écran, alors que Pierre-François Legendre visitera Mélanie Maynard à Sucré salé avec Julianne. Voyez une photo ici.