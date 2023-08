Cette série documentaire suit le quotidien de travailleurs duméga complexe minier de Mont-Wright, situé au bout de la route389 sur la Côte-Nord. La production nous entraîne au pays descamions disproportionnés et des infrastructures géantes, où leboulot de ces travailleurs est titanesque, ardu et passionnant àobserver. La série plonge également dans l’univers de Fermontqui, avec son mur, constitue le cadre de vie quotidien particulierdes protagonistes. Travailler à Fermont, c’est plus qu’un simple «job » : c’est un choix de vie, voire une expérience qui offre unmode de vie unique, intrigant et fascinant.