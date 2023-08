La guerre du Web

Dans une ambiance conviviale et décontractée, Jonathan Roberge reçoit chaque semaine deux personnalités qui, devant public, s'affrontent dans un duel sympathique qui consiste à présenter leurs trouvailles faites sur le web. Clips, vidéos, photos, montage d'images grotesques, annonces classées et trucs incroyables glanés sur Internet sont présentés et commentés avec humour. Dans cette compétition amicale et amusante, tous les coups de gueule et les fous rires sont bons pour remporter ce combat des guignols du numérique!