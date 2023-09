Les Brillant

À son décès, Honoré Brillant a légué son commerce de rénovation et de décoration intérieure à deux de ses fils, Noël et Léon, tandis que sa fille Claire hérite de la maison familiale à condition d'héberger Anatole, le frère du défunt. Les deux frères ont des caractères opposés et se disputent constamment sur la gestion des affaires. Leurs employés, Théo Théoret, le mari de Claire, et l'oncle Anatole sont toujours pris entre deux feux. Ils sont protégés par leurs liens familiaux, qui forcent les propriétaires à fermer les yeux sur leurs maladresses.