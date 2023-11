Une décennie après s’être découvert une passion pour les défis loufoques, les testeurs Étienne Boulay et Patrice Bélanger se réunissent pour une nouvelle mouture de leur célèbre émission! Les deux animateurs renouvellent donc leur complicité légendaire autour de leur grande mission principale : répondre aux interrogations les plus originales en les mettant eux-mêmes à l’épreuve. Quelle est la meilleure technique pour sortir d’une valise de voiture? Est-il possible de ralentir sa chute avec autre chose qu’un parachute? Quelle est la meilleure stratégie pour échapper à un chien pisteur? C’est ce qu’Étienne et Patrice tentent de découvrir avec leur intarissable soif de savoir!