Qu’ont en commun Pierre-Yves Roy-Desmarais, Sam Breton, Christophe Dupéré et David Beaucage? Ce sont tous des humoristes professionnels qui ont rêvé durant toute leur jeunesse de faire carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais qui ont dû abandonner ce rêve faute de… talent! Qu’à cela ne tienne, ils ont choisi un autre métier dans lequel ils excellent tous, mais ce rêve de petit gars ne les a jamais vraiment quittés. Plusieurs années plus tard et étant encore de bons, patineurs du dimanche, nos 6 amis ont décidé de se réunir pour former une vraie équipe d’amateurs et tenter d’aller remporter un tournoi prestigieux à Niagara Falls. Pour ne pas perdre la face, ils devront s’entraîner comme des pros, participer à des rencontres hors concours et mettre tous les efforts pour arriver à leur fin. Ce faisant, ils s’approcheront comme jamais de la vie à laquelle ils ont tant rêvé et l’équipe du documentaire sera là pour capter chaque moment et nous faire vivre les hauts et les bas de leur périple.