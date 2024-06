Avec 1,7 million de kilomètres carrés, le Québec et ses paysages à couper le souffle sont le terrain de jeu tout indiqué pour ce grand jeu. Au fil des semaines de la compétition, six trios devront relever des défis dans des lieux spectaculaires de régions incontournables de la province. Afin de compléter les différentes épreuves et pour accéder aux étapes suivantes, les membres des équipes devront se surpasser tant physiquement que mentalement, travailler de concert, et ce, tout en bravant les humeurs de dame Nature. Épique sera ni plus ni moins qu’une course contre la montre chargée d’émotions et d’adrénaline.