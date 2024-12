Difficile de trouver un meilleur mot pour décrire Épique que « épique »

La nouvelle téléréalité d'aventures de Télé-Québec, intitulée Épique, débarque dans la grille horaire cet hiver et, croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer ça! Les deux premiers épisodes sont captivants.

On suit six trios qui s'affrontent dans des épreuves physiques et mentales particulièrement exigeantes. D'emblée, on constate que les participants choisis sont très athlétiques et endurants. C'est, ensuite, en découvrant la complexité des épreuves, que l'on comprend pourquoi ceux-ci devaient avoir une forme physique irréprochable pour s'engager dans cette aventure en plein air.

Dans le premier épisode, deux candidats sont emmenés à l'hôpital après des accidents et dans le second, la production est forcée d'arrêter momentanément l'épreuve en raison du trop grand nombre de blessés.

Les fans de Survivor dévoreront cette nouveauté avec une certaine euphorie. Nous en avions presque le souffle coupé en voyant les derniers concurrents, haletants, accrocher leur drapeau en fin de parcours.

L'émission a aussi été créée pour promouvoir la beauté des territoires québécois. De Charlevoix à la Côte-Nord, en passant par l'Outaouais et la Gaspésie, Épique dévoilera des paysages époustouflants et encouragera certainement bien des téléspectateurs à partir à la découverte de coins moins fréquentés de la province. Les images filmées par les drones ne sont rien de moins que spectaculaires! Saluons ici la réalisation irréprochable de Brian Desgagné.

Eve Côté assure adroitement son rôle d'animatrice. En plus d'être formelle quand il le faut, elle développe une complicité évidente avec les candidats, ce qui lui permet d'ajouter un brin de légèreté dans cette compétition éreintante tant sur le corps que l'esprit. On s'attache aussi aux candidats, tous extrêmement déterminés, agiles et émouvants.

Nous avons tellement aimé les deux premiers épisodes qu'on peut déjà dire que la téléréalité Épique sera un de nos coups de coeur télé de l'année 2025.

La compétition sportive la plus épique de la télé commence le vendredi 10 janvier à 20 h sur les ondes de Télé-Québec. En reprise les lundis à 21 h.