Une finale spectaculaire et haletante pour Épique : Le trio victorieux s'exprime

Vendredi, nous avons pu découvrir la grande finale de la compétition Épique de Télé-Québec.

Si les Rouges étaient en avantage numérique et que tout laissait présager qu'ils allaient l'emporter haut la main, Kassandra de l'équipe des Gris, à qui on avait laissé une ultime chance après avoir été éliminée en quart de finale, a réussi à battre les probabilités et gagner le grand prix de 60 000 $ pour son trio.

La dernière épreuve qu'ils avaient à relever était de faire tomber des plaquettes sur lesquelles étaient inscrites les six lettres du titre de l'émission avec un lance-pierre.

« Quand la dernière plaquette tombe, le temps s'est mis à ralentir », nous dit la lauréate. « C'était comme le meilleur des scénarios qui pouvaient se passer qui est arrivé. Tout le long, j'ai eu un mental de fer dans tout ça, ça m'a montré que tout est possible. Il faut effacer les doutes et aller de l'avant, penser positivement. À chaque fois, je me disais : "Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir". »

C'était très émouvant de voir mes Gris quand ils m'ont encouragée à pousser à la fin, de les retrouver. On se regardait avec des yeux de : "Voyons donc, on l'a gagné ce jeu-là". C'est ça qu'on voulait depuis le début.

Kassandra est productrice et anime la série télé Virage extrême à RDS, qui suit le parcours inspirant d’athlètes de sports extrêmes qui ont changé leur vie pour poursuivre leur rêve. « C'est comme si tout ce background des 21 personnes que j'ai interviewées, ça m'a servi à me dire : "Là, c'est le temps de l'appliquer pour Épique, d'appliquer tout ce que j'ai appris. Puis je me rends compte que ça a fonctionné." »

Kassandra, Daniella et Maxime se sont rencontrés à Un souper presque parfait. Détails et image ici. Kassandra et Maxime se connaissaient bien et ils ont décidé d'ajouter Daniella à leur trio. « Je reçois un message de Kass qui me confirme qu'on est inscrits. Moi, je suis comme : "OK, mais à quoi?" Elle m'explique ça, je suis comme : "OK, go, on y va, on fonce, on a le goût de se surpasser, allons-y!" », explique Daniella.

Les Gris ont pris leur participation à Épique au sérieux. En plus de s'entraîner physiquement, ils ont mis à l'épreuve leur esprit d'équipe et d'analyse. « Avant chaque région [NDLR : ce qui représentait environ une semaine], on allait faire un Escape Room », indique Daniella.

Il faut dire que l'intensité des épreuves proposées aux concurrents de l'émission de Télé-Québec avait de quoi surprendre. Le deuxième épisode, lors duquel presque tous les joueurs sont tombés en situation d'hypothermie, était particulièrement déroutant. S'attendaient-ils à un niveau aussi élevé? « Pour ma part, je pensais avoir peur », indique Maxime. « Je pensais être dans des situations où j'allais avoir peur, mais il n'y a pas une fois où on a eu peur. Je n'aurais jamais pensé que ça allait être aussi tough. La journée un, où il faut grimper la montagne à Charlevoix, on est tous arrivés en haut et on pompait le gaz, comme on dit. On crachait du sang. On était comme : "OK, ça va être ça Épique?!" Alors là, on a pogné notre deux minutes. »

« L'épisode deux, je me suis dit : "On n'est pas des athlètes professionnels... Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Faut-il être soit un militaire, soit un pompier pour être capable de passer au travers?" », enchaîne Kassandra.

« C'est surtout là, à la Région 2, où on a dû courir et que c'était l'hypothermie qu'on s'est dit : "Oups, on est-tu à notre place?" Moi, je n'ai jamais couru 10 km de ma vie. Là, je dois le faire en une journée sur des galets, avec un sac, les pieds gelés... [...] En même temps quand on a fini ça, je me suis dit : "Wow, j'ai réussi à faire ça". Le sentiment après tout ça, c'est juste émerveillé », ajoute Daniella.

Le 20 000 $ (chacun) remporté aidera Kassandra et Maxime à réaliser un projet qui leur tient à coeur. « Je vais faire une série à RDS qui s'appelle "Le meilleur des deux mondes". C'est un show d'aventure à travers le Canada où on mixe sport extrême et luxe ultime », nous raconte Kassandra.

« Moi, je fais beaucoup de motos. Je suis en train de travailler sur un documentaire sur comment se perdre à moto en Islande. Je veux partir avec deux de mes amis à moto. L'argent va aider à financer ça », enchaîne Maxime.

« Moi, je me suis séparée au moment où Kassandra m'a inscrite » poursuit Daniella. « Je n'avais plus rien. Je suis retournée vivre chez mes parents. Je n'ai aucune propriété à moi. Mon rêve, c'est de réussir à m'acheter quelque chose qui m'appartient. Le 20 000 $, il vient vraiment m'aider. Selon moi, l'année prochaine ou l'autre, je vais pouvoir réaliser ce rêve d'avoir ma propriété. »

On félicite à nouveau les Gris pour leur victoire ÉPIQUE!

Vous pouvez voir ou revoir tous les épisodes de la première saison d'Épique sur telequebec.tv.

Pour une deuxième saison

Épique a été l'un de nos coups de coeur télé de l'hiver 2025. L'intensité de la compétition, la somptuosité de la réalisation, la qualité du voyage à travers le Québec que la production nous faisait vivre chaque semaine ainsi que le savoir-faire d'Ève Côté, qui a été à la fois droite et chaleureuse à l'animation, ont fait de ce projet un incontournable. Nous souhaitons vivement une deuxième saison pour pouvoir découvrir d'autres régions, d'autres joueurs et d'autres épreuves spectaculaires!