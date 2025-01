Avez-vous reconnu ces candidats d'Un souper presque parfait dans une autre téléréalité?

La nouvelle téléréalité Épique est diffusée les vendredis soirs sur Télé-Québec depuis maintenant deux semaines.

D'emblée, les candidats ont pu constater qu'il fallait une très grande forme physique pour relever les défis présentés par Eve Côté.

Même que, dans le second épisode, la production a dû arrêter la compétition afin de prodiguer des soins à certains participants souffrant d'une forme d'hypothermie. Ceux-ci avaient dû plonger dans l'eau glacée de la Côte-Nord pour compléter un défi de course et d'endurance sur l’île Quarry.

Cette semaine, les six équipes complèteront cette épreuve exigeante et un trio sera éliminé.

Parmi les trios courageux qui se sont lancés dans l'aventure Épique, on retrouve des participants déjà connus des téléspectateurs. Il s'agit de Kassandra, Daniella et Maxime de la Montérégie qui avaient participé à la semaine spéciale « motards » d'Un souper presque parfait l'hiver dernier.

Voyez une photo de l'équipe des Gris ci-dessous.

Nous vous recommandons fortement de suivre ces trois amis sympathiques et les cinq autres épiques intrépides à Épique les vendredis soirs à 20 h. Cette nouveauté est certainement un de nos coups de coeur cette saison!