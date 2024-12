Vidéo : Télé-Québec lance aussi sa téléréalité compétitive et le résultat s'annonce des plus prometteurs

Télé-Québec emboîte le pas aux autres réseaux et dévoile aujourd'hui les images de sa toute nouvelle téléréalité d'aventure, Épique, qui prendra d'assaut ses ondes à compter du 10 janvier prochain.

C'est l'humoriste Ève Côté qui tient la barre de cette proposition, dans laquelle six trios sont confrontés à des défis de taille, qui auront lieu dans différentes régions du Québec, témoignant de ce fait de la splendeur des territoires visités.

Découvrez la bande-annonce explosive ci-dessous.

Ces premières images s'avèrent particulièrement prometteuses, alors que l'on constate que les défis de nature sportive ne seront pas de tout repos pour les candidats, qui devront se dépasser pour gagner. Entre action et émotion, les téléspectateurs n'auront pas le temps de s'ennuyer.

Le synopsis de l'émission va comme suit : Des participants et des participantes téméraires et en quête d’aventure s’affrontent dans une course contre la montre chargée d’émotions et d’adrénaline. Les membres des équipes devront se surpasser tant physiquement que mentalement, tout en bravant les humeurs de dame Nature, pour relever des défis organisés dans des lieux spectaculaires de régions incontournables du Québec. Mettant leurs capacités à l’essai, ces épreuves variées leur permettront d’accéder aux étapes de la compétition, dans le but ultime de se rendre jusqu’à la finale et de repartir avec le grand prix!

Entre les Big Brother Célébrités, Sortez-moi d'ici, Star Académie et bien d'autres, Épique saura certainement trouver son public en s'adressant aux téléspectateurs adeptes du dépassement de soi et de plein air. Nous serons au rendez-vous!

📍C'est un rendez-vous dès le 10 janvier à 20 h sur les ondes de Télé-Québec, pour voir Épique!

