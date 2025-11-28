Accueil
STAT : Normand D'Amour nous donne un avant-goût sur ce qui nous attend en janvier

On va se le dire : ces 5 semaines-là vont être longues!

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi soir, Normand D'Amour visitait le plateau d'On va se le dire pour la dernière de l'année.

Évidemment, l'animateur Sébastien Diaz l'a questionné sur la finale choc de mi-saison de STAT.

Il n'a pas pu confirmer ou infirmer la mort de Siméon (Benjamin Gratton), mais a quand même glissé un mot sur ce qui attend les téléspectateurs dans la deuxième partie de cette 4e saison.

Là, je vais vous dire : attachez vos tuques, parce que les derniers 12 épisodes, ça n'arrêtera pas!

Véronique Cloutier, qui était aussi sur le plateau de l'émission, a tenu à féliciter l'interprète de Pascal St-Cyr. « Son jeu est extraordinaire. On peut te prendre 30 secondes pour rendre hommage au jeu des acteurs dans STAT, qui sont exceptionnels. [...] Le téléroman - la quotidienne encore plus -, souvent on lève le nez là-dessus dans le milieu. Non, non, vous êtes extraordinaires! », a-t-elle lancé.

L'acteur a répondu en lançant des fleurs à Marie-Andrée Labbé. « On est appuyés par un texte extraordinaire aussi. Puis là, après 4 ans, elle écrit pour nous, elle écrit pour les personnages qu'on est », indique-t-il.

« Mais t'es bon pas de texte aussi », réplique Véro, prenant comme exemple cette dernière scène où Pascal tente d'entrer dans la maison en flammes et se fait retenir par les policiers (image en entête).

Les téléspectateurs se sont beaucoup demandé si Benjamin Gratton avait demandé de quitter la série et si c'était pour cela qu'on avait placé le comédien dans cette situation. Le papa de Benjamin a répondu. Voyez sa réponse ici.

Notons que STAT sera de retour le mardi 6 janvier à 20 h.

