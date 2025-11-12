Agressions et féminicides pour clore la mi-saison de STAT

Dès la semaine prochaine dans STAT, une nouvelle patiente fait son arrivée à l'hôpital Saint-Vincent, victime d'une agression sexuelle sauvage.

Inutile de dire que ce cas bouleversera toute l'équipe, notamment l'urgentologue Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) et l'infirmière Sophia St-Jean (Ludivine Reding) qui s'occuperont de la femme grièvement blessée.

Dans le rôle de cette patiente, on retrouve l'excellente comédienne Geneviève Beaudet (voir sa photo ici), qui n'aura pas une intrigue facile à porter.

Cette histoire marque aussi le retour du personnage d'Alexis Fortin, le policier interprété par Emmanuel Bédard. Celui-ci dressera un parallèle inquiétant avec d'autres cas dans l'hôpital, notamment cette femme qui a été poignardée 17 fois.

La conclusion de ses interrogatoires : une vague inquiétante d'agressions et de féminicides sur des femmes avec des métiers non traditionnels. Et les cas s'accumulent...

Nous nous rendrons compte rapidement qu'un réseau semble à l'origine de ces violences terrifiantes. Est-ce qu'une médecin pourrait aussi être dans la mire des monstres qui commettent ces atrocités?

Avec ce sujet, l'autrice Marie-Andrée Labbé, toujours aussi pertinente, s'intéresse à un sujet plus que chaud de l'actualité, alors que les cas de féminicides sont tristement en hausse. Comme ce sujet couvrira les deux derniers épisodes au moins, on comprend que l'autrice va clore sa mi-saison avec cette thématique bouleversante. Évidemment, il risque d'y avoir autre chose, notamment avec les intrigues des protagonistes de la série.

C'est à ne pas manquer les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est offert en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

En ce sens, plusieurs abonnés de l'Extra ont eu la mauvaise surprise de ne pas retrouver leur habituel épisode en ligne mardi soir, pour une raison que nous ne connaissons pas. Depuis, l'épisode a été déposé. La production de STAT a précisé que ce problème était hors de son contrôle. Espérons que ce petit souci ne se reproduise pas la semaine prochaine, avec la finale de mi-saison!