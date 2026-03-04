Vous en saurez davantage sur la mission de Manu dans le prochain épisode de STAT

Alors que nous pensions qu'il ne serait plus question d'Emmanuelle (Suzanne Clément) jusqu'à la fin de la saison en cours de STAT, voilà qu'apparaissent des indices sur sa mission secrète dans l'épisode du 10 mars, disponible dès maintenant sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.

Nous resterons vagues sur ce qui nous est révélé dans cette courte scène, mais on peut dire que certains téléspectateurs perspicaces avaient vu juste concernant la suite de l'histoire.

Dans ce 20e épisode de la quatrième saison, on verra quels impacts aura la décision d'Isabelle (Geneviève Schmidt) de laisser Steve (Marc Beaupré) opérer à sa place ou d'assumer son rôle de chirurgienne en état d'ébriété. On en apprendra aussi davantage sur le cas de Mégane, cette influenceuse qui s'est empalée avec son selfie stick.

Saviez-vous que la jeune femme qui incarne Mégane est elle-même influenceuse? Rosalie Lessard [photo ici] « partage son quotidien avec une transparence rafraîchissante, mêlant moments spontanés, projets créatifs et entrepreneuriaux, et contenus lifestyle diversifiés ». Elle compte 147 000 abonnés sur Instagram, 58 700 sur Tik Tok et 452 000 sur Youtube.

Le 10 mars dans STAT, on suivra également les nouveaux développements sur l'histoire de l'intoxication à l'usine. Nous aurons d'ailleurs droit à une performance percutante de Dorothée Berryman. Précisons du même coup que Geneviève Schmidt s'avère aussi particulièrement touchante dans cet épisode.

C'est à ne pas manquer!

STAT est diffusé les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé.