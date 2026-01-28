Les téléspectateurs réagissent à un revirement de situation majeur dans STAT

Ce mardi, les téléspectateurs ont eu droit à toute une surprise dans STAT, alors que l'urgentologue Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) annonçait à son frère, le directeur du personnel de l'hôpital, son départ pour une mission humanitaire. Avez-vous été aussi surpris que nous?

La médecin a expliqué que les récents changements survenus dans l'hôpital après la fusion et la perte de son poste de cheffe de l'urgence l'ont conduite à cette décision. Son frère l'a alors menacée, une phrase qui a résonné dans les salons : « Mais j'te le dis, si tu pars, tu reviens pus. »

Évidemment, toutes les questions sont valides à ce point-ci de l'histoire : va-t-elle partir et si oui, va-t-elle revenir? Les comédiens ont souvent besoin de pauses pendant les tournages des séries, pour se reposer ou par aller jouer dans d'autres projets. Ce n'est donc pas une situation incongrue à ce point-ci, mais... Les choses semblaient plus solennelles, vous ne trouvez pas?

Les téléspectateurs ont évidemment réagi en grand nombre à ce revirement de situation, en évoquant leur amour pour ce personnage et son interprète :

« Ben nooooon pas possible c’est elle qui fait Stat 🥺🫩 »

« Manu c'est Stat... Si elle quitte... 😬 »

« Moi je pense qu'elle va être poignardée par le fils du pas fin et elle sera blessée et elle ne partira pas »

« J'espère qu'ils niaisent, là.... 😮 »

« Toute une finale ėtonnante 😲 On s'attendait pas à çà pantoute ... Vous avez le don de nous rester sans mots quelques minutes après l'émission 😉Vraiment hâte de voir la suite car hier il y avait de l'action dans tous les sens 😂 »

« En espérant qu'elle ne quitte pas, mais bon stat peut survivre sans Manu et cela n'indique pas une fin définitive de la série »

« Je lis tous ces commentaires ca me fait sourire d'une part, bien entendu j'aimerais ne pas la voir partir mais comme dans tout bon téléromans y'a toute une équipe derrière qui rend ca possible faudrait p't'être leur faire confiance un peu! Si on est tous accros à STAT comme on l'est j'oserais dire ''good job''! Je ne suis pas depuis le tout début et je remarque des acteurs de grand talent qui s'intègrent dans l'émission »

« Nooooon c'est tellement une bonne comédienne Stat sans elle ce n'est pas Stat »

Dès la semaine prochaine, vous aurez droit à des réponses à ce sujet. On se rappellera qu'un danger plane sur Manu depuis quelques semaines, alors qu'elle est la nouvelle cible d'un groupe masculiniste qui s'attaque à des femmes de tête. Cette situation culminera dans le prochain épisode. Nous ne vous en dirons pas plus, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute.

Chose certaine, le prochain épisode vous fera vivre toutes les émotions, alors qu'on retournera notamment au chevet de Siméon (Benjamin Gratton) dont le cas est toujours aussi préoccupant. Si vous avez déjà vu le prochain épisode sur l'Extra, 🤫.

C'est à ne pas manquer dans STAT les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.