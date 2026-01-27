Une surprise à la fin de STAT : est-ce vraiment possible?

Note : Si vous n'avez pas visionné l'épisode de mardi 27 janvier de STAT, nous vous conseillons de cesser votre lecture maintenant. Des éléments importants de l'intrigue sont abordés ci-dessous.

Ce mardi dans STAT, avez-vous été aussi surpris que nous de voir Manu (Suzanne Clément) annoncer à son frère qu'elle quittait l'hôpital Saint-Vincent pour une mission humanitaire? Plus que sérieuse, l'urgentologue a exprimé son mécontentement quant aux récents changements mis en place dans l'hôpital, ce qui lui a fait perdre son poste de cheffe de l'urgence, une rétrogradation qui a très mal passé...

Après cette révélation plus que surprenante, les questions sont nombreuses. Va-t-elle vraiment quitter? Si elle quitte, va-t-elle revenir? Aura-t-elle seulement le temps de quitter en fonction du danger qui plane sur elle en ce moment? Suzanne Clément a-t-elle formulé le désir de quitter la série? La série va-t-elle se poursuivre au-delà de cette quatrième saison?

Vous nous direz que nous avons un cerveau hyperactif, mais toutes ces questions nous sont passées par l'esprit en peu de temps. Et la seule chose que nous pouvons vous dire, c’est que vous aurez quelques réponses dans le prochain épisode.

Le personnage d'Emmanuelle St-Cyr est central dans l'intrigue depuis le début de la série en format quotidien. Cependant, le projet pourrait définitivement survivre à son départ, puisqu'une distribution exceptionnelle l'entoure depuis longtemps. Au fil des ans, nous nous sommes attachés à tous ces personnages. Ce serait évidemment un immense deuil à faire que de voir partir ce formidable personnage.

Depuis un certain temps, une rumeur circule que Suzanne Clément va quitter STAT. Cette information n'a toutefois jamais été confirmée et s'avère être davantage une hypothèse ou une crainte qu'une véritable information.

Parions que l'autrice Marie-Andrée Labbé saura nous surprendre dans les prochaines semaines, en nous amenant sur une piste que nous n'avions pas imaginée.

Dans le même épisode, nous avons appris le départ de Raphaël St-Vincent, joué par le formidable Antoine Bertrand. La décision semblait pour le moins ferme. Est-ce la fin pour ce personnage qui nous en aura fait voir de toutes les couleurs? On aurait vraiment aimé qu'il reste dans l'intrigue, d'autant plus qu'une relation se développait entre Raphaël et Isabelle (Geneviève Schmidt) à l'abri des regards.

C'est à suivre dans STAT les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la série fera relâche pendant les Jeux olympiques de Milano-Cortina, qui seront diffusés du vendredi 6 février au dimanche 22 février sur les ondes de Radio-Canada.