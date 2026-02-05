Voici pourquoi Suzanne Clément a momentanément quitté STAT

Le journaliste Hugo Dumas a obtenu les réponses que les téléspectateurs attendaient depuis plusieurs jours.

Suzanne Clément a quitté le plateau de STAT pour cinq semaines afin de tourner dans le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette sur la chanteuse Pauline Julien, mais, celui qui a eu la chance de discuter avec l'autrice, rassure le public : « ça serait super étonnant que STAT, qui a officiellement été renouvelée pour la saison 2026-2027, se poursuive sans sa vedette principale ».

Vous pouvez lire sa discussion avec Marie-Andrée Labbé et son scoop sur une prochaine intrigue

L'autrice a promis à son interlocuqueur que, même si Manue n'est plus présente physiquement, elle restera au coeur des discussions. D'ailleurs, la destination de son voyage humanitaire et avec qui elle est partie est un « gros punch, qui s'inscrira dans une intrigue à venir ». Précisons que le public a déjà sa théorie là-dessus.

Le journaliste de La Presse nous apprend également que la scénariste a dû réorganiser son histoire en fonction de l'absence de France Castel, qui incarne la mère Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), alors que cette dernière était en traitement pour un cancer. D'ailleurs, la comédienne donnait récemment de ses nouvelles

STAT sera de retour le 24 février prochain, après les Olympiques. La série est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.