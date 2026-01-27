France Castel donne des nouvelles de sa santé

Jean-Philippe Dion a eu la chance de s'entretenir avec France Castel quelques semaines après qu'elle ait annoncé avoir eu un lymphome et être désormais en rémission.

Elle a d'emblée indiqué qu'elle allait bien, même si parfois son « énergie est un petit peu plus basse ».

L'actrice a révélé comment elle a appris avoir un cancer. « J'avais enchaîné deux films. Je commençais à être fatiguée. [...] J'ai commencé à m'en douter quand j'ai eu des sueurs nocturnes. J'ai commencé vers la fin du film à trouver qu'il y avait de quoi en dessous. Ce n'était pas normal, mais de là à penser que c'était un lymphome, un cancer, non. »

Lorsque le médecin lui a révélé ce qu'elle avait, elle était résignée. « J'ai fait comme... J'ai eu une belle vie. Je ne veux pas souffrir. Parce que si je n'avais pas de traitement, j'avais un an et demi à vivre. J'étais déjà au stade 4. Et tranquillement, avec mon conjoint, avec mes amis, avec tout le monde bienveillant, avec ma psy, j'ai fini par consentir au traitement. »

Elle indique avoir alors réalisé la force de l'amour qui l'unit à son conjoint. Voyez une photo de couple ici.

Je me suis rendu compte que j'avais plus peur de la souffrance que de mourir.

Elle confie à Jean-Philippe qu'elle serait prêtre à s'arrêter, à prendre sa retraite. Par contre, l'animateur avoue être sceptique. « Mon conjoint n'a pas l'air de croire ça non plus! », lance-t-elle en riant.

